Pésima idea: Tommy Shelby casi cambia drásticamente la serie Peaky Blinders

Varias cosas de las que vemos y oímos en las serie se han convertido en icónicas, por nombrar algunas, tenemos por ejemplo; la clásica proclama de Arthur: “By order of the f… Peaky Blinders”, o el atuendo y los looks distintivos –resaltando sus boinas claro-.

Pero algo que seguro reconocerían los fans de Peaky Blinders al instante es la característica banda sonora de la serie. Y este respecto Cillian Murphy ha declarado que le pareció una pésima idea la decisión de poner música contemporánea en un drama de época.

“Tengo que ser honesto, pensé que era una idea terrible cuando alguien me dijo primero que sería música contemporánea contra una historia de época. No pensé que funcionaría, pero luego fue un éxito", aseguró Cillian Murphy.

Y es que el actor es un reconocido melómano, por lo que se mostró crítico ante la decisión de los directivos de la BBC. Ahora el protagonista de Peaky Blinders tendrá su revancha y tiempo de musicalizar ya que participará con 12 capítulos en una serie de BBC Radio 6 Music.

Cillian Murphy seleccionará de su colección personal de discos música antigua y moderna explorando distintos géneros y aristas. Entre los que ya ha adelantado estarán Patti Smith, Iggy Pop y David Bowie; ¿pasará Red Right Hand de Nick Cave and the Bad Seeds?