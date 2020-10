Malas noticias: se confirma teoría sobre The Umbrella Academy 3

Ante todo si todavía no has terminado de ver la segunda temporada, te recomendamos que corras a Netflix a terminarla y luego vuelvas a leer este artículo, porque desentrañaremos todo lo que nos quedó picando del final de temporada en The Umbrella Academy,y lo que se espera para la próxima. Así que ya estás advertido, se viene un baldazo de spoilers.

Bueno que la sorpresa fue mucha cuando al final del último capítulo nos encontramos con que no solo no había The Ubrella Academy, sino que además habían sido reemplazados por otros niños conocidos como The Sparrow Academy. Así fue como mientras Netflix nos recomendaba otros tìtulos, nosotros no podíamos salir de nuestro asombro.

Bueno, tal y como lo sospechábamos en esa línea temporal Grace (Mamá) habría abandonado a Reginald Hargreeves; por lo que se deduce que estos niños no han recibido el amor y la empatía que Grace cultivó en el corazón de los niños The Umbrella Academy. Esto se correspondería con el look más oscuro y antipático que vimos en los Sparrow.

Dos grandes preguntas se plantean sabiendo esto; por un lado ¿qué sucedió con los Umbrella Academy originales? ¿Siguen por el mundo sin aprender a desarrollar sus poderes? Por otro lado ¿acaso Grace instauró su propia academia para cuidar al resto de los niños y evitar que sean cooptados por Reginald? ¿Acaso The Umbrella Academy puede haber sido fundada por Grace en esta nueva realidad?

Suponemos que tendremos que esperar hasta que la tercera temporada sea estrenada en Netflix para encontrar las respuestas. Tengan la seguridad que si se devela alguna teoría o easter egg, no dudaremos en contárselos.