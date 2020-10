No se puede creer: The Umbrella Academy y los increíbles cambios en la temporada 3

En estas líneas intentaremos desentrañar todos los misterios que esconde la tercera temporada de The Umbrella Academy, haciendo un recuento de pistas y deducciones después de los eventos sucedidos en la segunda temporada.

Por lo que vimos en el final de la temporada dos, cuando nuestros héroes vuelven a su línea temporal original, Reginald Hargreeves ha reclutado a un nuevo grupo de jóvenes llamado The Sparrow Academy. Pero esto despierta varios interrogantes, ¿dónde estuvieron nuestros personajes hasta ese momento que no fueron reclutados ellos? A sabiendas que existían ¿Reginald y sus nuevos protegidos los han cazado? Estas preguntas están por resolverse en la próxima entrega de The Umbrella Academy.

Lo que sí tenemos son algunas inferencias que podemos hacer con lo poco que sabemos. Una cosa es segura Ben está vivo; y si Ben lo está ¿esto significa que Grace (Mamá) y Pogo también lo están? Bueno si Vanya -interpretada por Ellen Page- no estuvo ahí para matar accidentalmente al asistente mono de Hargreeves, lo más probable es que continúe vivo.

Por otro lado vimos el vínculo que tienen Grace y Pogo, y también vimos a Grace disentir con Reginald en alguna ocasión. Siendo esta realidad una totalmente distinta a la que dejaron los hermanos pertenecientes a “The Umbrella Academy”, hay grandes chances de que su madre se encuentre viva. Esto sumado a las advertencias que Diego hizo a Grace, podría resultar no sólo en que ella esté viva, sino también en que ella sea una antagonista para los planes siempre ocultos de Reginald Hargreeves.