Violento tiroteo en un bar en Sudáfrica: 9 muertos y varios heridos

Un grupo de hombres armados ingresó a un bar y desató un tiroteo en Bekkersdal, Sudáfrica, y dejó al menos nueve muertos.

Un violento ataque ocurrió este domingo durante la madrugada luego de que se desatará un tiroteo en un bar ubicado en Bekkersdal, una localidad ubicada al suroeste de Johannesburgo, en Sudáfrica. Allí, un grupo de hombres armados ingresó al lugar y comenzó a disparar a las personas, dejando un saldo de 9 muertos y 10 heridos.

Según los reportes policiales, el ataque fue perpetrado por al menos 10 hombres, que ingresaron a este local y comenzaron a disparar hacia las personas dentro del bar con rifles AK-47.

Luego del salvaje ataque, se desplegó un operativo en conjunto entre la Dirección de Investigaciones de Delitos Graves y Violentos de Gauteng, junto con la Unidad de Rastreo y Detección de Delitos de la Policía de Sudáfrica, para intentar identificar a estos atacantes.

"Unos 12 sospechosos desconocidos a bordo de una camioneta blanca y un sedán plateado abrieron fuego contra los clientes del bar y continuaron disparando al azar mientras huían del lugar", comentaron desde la Policía local.

Los comentarios de la Policía luego del tiroteo en el bar El mayor general Fred Kekana, subcomisario de la policía de esta localidad, relató: "Entraron al bar y dispararon al azar a los clientes, sin provocación alguna”. Además, comentó que tres personas fallecieron en el lugar, mientras que el resto de las víctimas fallecieron mientras intentaban escapar del lugar.