Homenaje a las víctimas del tiroteo de Bondi Beach a una semana del atentado

Este domingo miles de australianos se acercaron a la emblemática playa de Bondi Beach para honrar la memoria de las quince víctimas del tiroteo durante una celebración judía.

Quince vidas menos y un silencio ensordecedor marcaron la jornada de este domingo en Sídney, donde miles de personas se congregaron para rendir tributo a las víctimas del atentado terrorista perpetrado hace exactamente una semana.

En un clima de profundo dolor, los ciudadanos encendieron velas y guardaron un minuto de silencio a las 18:47, hora exacta en la que comenzaron a circular los primeros reportes del tiroteo que sacudió a la playa más emblemática del país durante las celebraciones de la festividad judía de Janucá.

Homenaje de australianos a una semana del tiroteo en Bondi Beach 7320128f7a41446a962cc2c93d376e2d70353618w Miles de australianos rindieron tributo a las víctimas del tiroteo de Bondi Beach Las autoridades confirmaron que el ataque, ejecutado por dos hombres que dispararon contra la multitud, estuvo probablemente “motivado por la ideología” del grupo yihadista Estado Islámico, consolidándose como uno de los episodios más sangrientos en la historia de la nación.

La conmemoración, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, se dio en el marco del “Día de Reflexión”, una fecha decretada conjuntamente por el Gobierno federal y el de Nueva Gales del Sur con el objetivo de “honrar a las víctimas del horrible atentado terrorista en la playa Bondi y para solidarizarse con la comunidad judía”.

Como parte del protocolo oficial, las banderas de todos los edificios gubernamentales ondearon a media asta durante toda la jornada.