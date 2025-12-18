Violento ataque en Perú: asesinan a una funcionaria mientras repartía juguetes y hay al menos siete heridos

La violencia volvió a golpear a una autoridad local en la región de La Libertad, en Perú . Delincuentes armados asesinaron a la regidora Elena Rojas Alcalde en un ataque a balazos registrado este jueves en el centro poblado de Sausal, distrito de Chicama, provincia de Ascope.

El crimen ocurrió mientras se desarrollaba una actividad navideña en una plazuela de la zona, donde la funcionaria repartía juguetes a niños y familias del sector, según recopiló la prensa local. En medio del ataque, varios menores resultaron heridos, generando escenas de pánico entre los asistentes.

De acuerdo con la primera información, el atentado se produjo alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando dos sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar y dispararon directamente contra la regidora, quien falleció producto de las graves heridas.

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad informó de manera preliminar que el ataque dejó siete personas heridas. Entre los lesionados se encuentran al menos cuatro menores de edad, cuyas edades oscilan entre los 7 y los 13 años.

El Ministerio de Salud (Minsa) precisó que cinco de los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Trujillo para recibir atención especializada, mientras que los otros dos fueron derivados al Centro Médico Especializado de Casa Grande, perteneciente a EsSalud.

Segundo ataque mortal del año

Tras el ataque, la Policía Nacional del Perú (PNP) desplegó un amplio operativo de inteligencia para identificar, ubicar y capturar a los responsables. El Ministerio del Interior (Mininter) señaló que se activó de inmediato un plan cerco para dar con los autores del crimen.

En tanto, autoridades locales, incluida la alcaldesa provincial Rosario Cortijo, acudieron a la zona para supervisar la situación y brindar apoyo. Este asesinato se convierte en el segundo ataque mortal contra una autoridad en La Libertad en lo que va del año, luego del crimen del teniente alcalde de Chao, Eulalio Valverde, ocurrido en marzo pasado.