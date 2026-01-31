Video: una mujer agredió a su hija de tres años, el padre la denunció, pero la Justicia no actuó

El padre de Victoria, de tres años, denuncia violencia de su madre en Chiapas. Presentó pruebas, pero una jueza sostuvo que no hubo agresión.

Video: una mujer agredió a su hija de tres años, el padre la denunció, pero la Justicia no actúa.

Un caso de violencia infantil genera conmoción en Chiapas, México. Victoria, una nena de apenas tres años, sufrió agresiones por parte de su propia madre, según denunció públicamente su padre, quien reclama que la Justicia no actuó pese a la existencia de pruebas.

El hombre aseguró que presentó material audiovisual y otros elementos ante el Poder Judicial, pero que la jueza interviniente determinó que los hechos no constituían violencia, decisión que desató indignación y un fuerte reclamo social.

Video: una mujer agredió a su hija de tres años Madre golpea a su hija de 3 años El reclamo del padre y las pruebas presentadas Según relató el padre de la menor, en el video aportado a la causa se observan agresiones directas de la madre contra Victoria. A pesar de ello, sostiene que su denuncia fue desestimada y que no se adoptaron medidas de protección para la niña.

El denunciante afirma que recurrió a distintas instancias para visibilizar el caso ante lo que considera una grave falla del sistema judicial, y pidió la intervención de organismos de protección de la infancia para resguardar la integridad de su hija.

Indignación y pedido de intervención urgente La difusión del caso generó una ola de repudio en redes sociales y entre organizaciones que trabajan contra la violencia infantil, que reclaman una revisión urgente de la decisión judicial y un abordaje integral del caso.