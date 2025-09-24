Video: el tifón Ragasa rompió la entrada de un hotel en China y provocó el terror entre los huéspedes

El tifón Ragasa, uno de los ciclones tropicales más intensos del año a nivel global, ha provocado el caos en varios territorios del sudeste asiático.

El supertifón Ragasa ha causado destrosos en varios territorios del sudeste asiático. Con un saldo de al menos 17 víctimas fatales en Taiwán y múltiples daños en Hong Kong y la provincia china de Cantón, el tifón ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades locales y la resiliencia de las comunidades afectadas.

Tragedia en Taiwán: desbordamiento y caos en Guangfu El impacto más devastador de Ragasa se sintió en Taiwán, donde un desbordamiento de un lago natural en el municipio de Guangfu causó la muerte de al menos 17 personas. La inundación, ocurrida entre las 14:50 y las 16:30 hora local del martes, fue provocada por el colapso de una presa natural formada por sedimentos en el cauce del arroyo Matai’an. El agua inundó rápidamente la localidad, dejando a 32 personas heridas y a 17 más desaparecidas. Afortunadamente, 135 residentes fueron rescatados con vida en las últimas horas.

Mirá el impactante video del tifón causando destrozos en un hotel Tifón en China

En ese contexto, el primer ministro de Taiwán, Cho Jung-tai, exigió una investigación sobre el hecho, cuestionando por qué las órdenes de evacuación no fueron cumplidas a cabalidad, a pesar de que el lago había sido monitoreado desde julio. Este incidente subraya la vulnerabilidad de la isla frente a fenómenos climáticos extremos y la importancia de una planificación de evacuaciones más eficiente en el futuro.

Hong Kong paralizado por el tifón A su paso por Hong Kong, Ragasa dejó un rastro de destrucción. Los vientos de hasta 200 km/h y las lluvias torrenciales provocaron inundaciones generalizadas en la ciudad, lo que llevó a las autoridades a activar la máxima alerta de tifón (nivel 10) y a suspender actividades comerciales, transportes públicos y servicios no esenciales. La población fue instada a permanecer en sus hogares por su seguridad.