Video conmovedor en Brasil: un sacerdote abrazó a un abuelo que recibió la peor noticia en plena misa.

Un abuelo recibió en plena misa la noticia de la muerte de su nieto y el gesto del sacerdote, que lo abrazó en silencio, conmovió a Brasil.

Un momento de profundo dolor y humanidad se volvió viral en las últimas horas a partir de un video grabado en Tubarão, en el estado de Santa Catarina, Brasil. Las imágenes muestran una escena tan desgarradora como conmovedora ocurrida durante una misa.

Video: el emotivo abrazo del abuelo y el sacerdote tras enterarse de la muerte de su nieto Abuelo llorando por la muerte de su nieto - portada En pleno oficio religioso, un abuelo recibió la noticia de la muerte de su nieto. Visiblemente quebrado por el dolor, el hombre se levantó de su asiento y caminó lentamente hasta el altar, en busca de consuelo espiritual ante la tragedia que acababa de conocer.

Al advertir la situación, el padre Carlos Henrique interrumpió la misa sin pronunciar palabra. Se acercó al hombre y lo envolvió en un largo abrazo, mientras el templo quedaba en absoluto silencio, acompañado por la emoción contenida de los fieles.

El gesto del sacerdote, simple pero cargado de empatía, fue registrado por uno de los presentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el valor del acompañamiento y la compasión en un momento límite.