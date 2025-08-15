Video aterrador: un avión de carga impactó contra la pista en Taiwán en medio de un tifón

Un avión de carga Boeing 747-8F de UPS golpeó la pista con su motor derecho durante un aterrizaje en Taoyuan bajo ráfagas provocadas por un potente tifón.

Un avión de carga impactó contra la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Taoyuan, en Taiwán. El hecho tuvo lugar en medio del tifón Podul que afectaba la región con fuertes ráfagas de viento y cizalladura.

El incidente fue protagonizado por un avión Boeing 747-8F de la compañía estadounidense UPS. Según los medios locales, la tripulación realizó dos aproximaciones fallidas antes de un tercer intento de aterrizaje. En esa maniobra, el motor derecho de la aeronave impactó contra la pista, generando un roce que provocó chispas visibles en un video viral.

Mirá el video del accidente aéreo Accidente aéreo en Taiwán durante un tifón AccuWeather A pesar del golpe, el avión logró continuar rodando hasta la plataforma de carga por sus propios medios. Afortunadamente, no se registraron heridos entre la tripulación.

Los daños que sufrió el avión tras el impacto Las autoridades aeroportuarias indicaron que el impacto ocasionó daños materiales en el motor y dejó restos en la pista. Esto motivó la suspensión temporal de operaciones para permitir la limpieza y verificación de seguridad. Posteriormente, las actividades fueron reanudadas.