Video: así fue el milagroso rescate de dos sobrevivientes en Venezuela tras casi un mes bajo los escombros

La tragedia que golpea a Venezuela dejó en las últimas horas una historia que renovó la esperanza. Durante la madrugada de este jueves 23 de julio, los equipos de rescate encontraron con vida a dos personas atrapadas entre los escombros en Caraballeda, una localidad costera del estado de La Guaira , en el norte del país.

El hallazgo ocurrió luego de un operativo que se extendió durante varias horas y movilizó a rescatistas, personal médico y ambulancias que permanecían listas para asistir a las sobrevivientes apenas pudieran ser extraídas. La escena fue seguida con expectativa por familiares y vecinos, que aguardaban noticias en medio de la incertidumbre.

Según la información difundida desde el lugar, las personas encontradas con vida son una mujer de aproximadamente 25 años y una adolescente de entre 14 y 16 años. El personal médico de la OPP 26 indicó que la menor presentaba un estado de salud más comprometido.

De manera preliminar, ambas integrarían un grupo familiar de cinco personas. Sin embargo, las primeras versiones señalaron que las otras tres podrían haber fallecido, aunque esa información todavía no había sido confirmada oficialmente.

Una de las hipótesis que manejaban quienes trabajaban en el operativo es que las dos sobrevivientes lograron mantenerse con vida porque quedaron protegidas debajo de un sillón, que habría amortiguado el impacto de los escombros.

Cómo fue el operativo para salvarles la vida

El rescate demandó varias horas de trabajo y una coordinación permanente entre los equipos que actuaban en la zona crítica y el personal médico que aguardaba en la superficie.

Durante el procedimiento se solicitaron insumos de manera constante, entre ellos collarines para adultos y niños, equipos AMBU para asistencia respiratoria y otros elementos destinados a estabilizar a las víctimas apenas fueran rescatadas. Las ambulancias permanecieron preparadas para intervenir de inmediato.

En distintos momentos del operativo también se pidió silencio absoluto para facilitar la comunicación entre los rescatistas y quienes coordinaban la asistencia médica. Al mismo tiempo, se distribuyó hidratación al personal que llevaba varias horas trabajando sin interrupciones.

El traslado y la incertidumbre que aún permanece

Mientras continuaban las tareas de rescate, los médicos evaluaban trasladar a las dos sobrevivientes al hospital Samaritans, un centro de salud considerado entre los mejor equipados de la región para atender emergencias de alta complejidad.

Al cierre del operativo todavía no se había confirmado oficialmente la identidad de las personas rescatadas. Incluso, surgió la posibilidad de que dos familias distintas aguardaran noticias con la esperanza de que las sobrevivientes fueran sus seres queridos.

El hallazgo de la mujer y la adolescente fue recibido con emoción por familiares, rescatistas y personal médico, en una jornada que devolvió algo de esperanza en medio de una tragedia que todavía mantiene en vilo a toda la comunidad.