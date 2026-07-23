Milagro en Venezuela: rescatan con vida a dos mujeres tras casi un mes bajo los escombros

La esperanza volvió a surgir en medio de la tragedia en Venezuela . Durante la madrugada de este jueves 23 de julio, equipos de rescate localizaron con vida a dos personas atrapadas en Caraballeda, una localidad costera del estado de La Guaira , en el norte del país.

El operativo continuaba cerca del comienzo de la madrugada, mientras el personal médico organizaba la atención de emergencia y el eventual traslado de las sobrevivientes.

El milagroso rescate de dos personas de los escombros tras casi un mes desde los terremotos en Venezuela.

De acuerdo con la información difundida desde el lugar, las personas encontradas con vida son una mujer adulta de aproximadamente 25 años y una adolescente de entre 14 y 16 años.

Según el personal médico presente en la OPP 26, la menor presentaba un cuadro de salud más delicado que la mujer adulta. También se indicó que ambas formarían parte de un grupo familiar de cinco integrantes y que, de manera preliminar, las otras tres personas podrían haber fallecido, aunque esa información permanecía sin confirmación oficial.

La razón para que ambas personas sobrevivieran se debería, de acuerdo con una primera hipótesis, a que se encontraban debajo de un sillón que evitó que los escombros las aplastaran en su totalidad.

Un operativo que demandó horas de trabajo

El rescate se desarrolló durante varias horas con una coordinación permanente entre los equipos que trabajaban en el punto donde fueron localizadas las sobrevivientes y el personal médico que aguardaba en el exterior.

Durante el procedimiento se solicitaron distintos insumos para brindar asistencia inmediata apenas las víctimas pudieran ser extraídas. Entre los elementos requeridos figuraban collarines para adultos y niños, equipos AMBU para asistencia respiratoria y otros materiales destinados a la estabilización de las pacientes.

La comunicación entre rescatistas y personal sanitario era constante, mientras las ambulancias permanecían preparadas para intervenir en cuanto concluyera la extracción.

El relato también describe que, en distintos momentos, se pidió silencio absoluto para facilitar la comunicación entre quienes trabajaban en el área crítica y quienes abastecían los insumos médicos. Además, ingresó hidratación para el personal de rescate, que llevaba varias horas desarrollando una tarea considerada exhaustiva debido a la complejidad del operativo.

La atención médica y el posible traslado

Según medios locales, los médicos evaluaban trasladar a las dos sobrevivientes al hospital Samaritans, una organización cristiana estadounidense con presencia en Venezuela.

De acuerdo con el reporte, ese centro de salud dispone de quirófano y unidad de cuidados intensivos para la atención de pacientes en estado crítico, por lo que era considerado la principal alternativa para recibir a la mujer adulta y a la adolescente una vez finalizado el rescate.

La identidad de las sobrevivientes, aún sin confirmar

Mientras el operativo seguía en marcha, todavía no se había confirmado oficialmente la identidad de las personas rescatadas. Incluso, surgió la posibilidad de que no pertenecieran a un único grupo familiar, sino que dos familias distintas aguardaran noticias con la esperanza de que las sobrevivientes fueran sus seres queridos.

El hallazgo de las dos mujeres fue recibido con emoción por familiares, rescatistas y personal médico, que seguían trabajando en el lugar mientras aguardaban nuevas definiciones sobre la situación de las demás personas involucradas.