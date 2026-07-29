Vi cómo un incendio forestal destruía mi pueblo en California y ahora construyo búnkeres a prueba de fuego

Linda Cantey tenía el sonido de su teléfono móvil apagado la noche en que el incendio forestal de Atlas arrasó su zona de Napa, California.

"Estábamos profundamente dormidos cuando esa cosa arrasó nuestro vecindario", recuerda Cantey, ingeniera aeroespacial y consultora afincada en el norte de California.

"Para cuando alguien llamó a nuestro teléfono fijo y nos despertó... todo el cañón estaba incendiado, y pudimos ver al otro lado del cañón que todas y cada una de las casas de allí ya estaban en llamas".

Afortunadamente, ella y su marido lograron huir, pero una pareja de ancianos de su calle no tuvo la misma suerte.

La pareja estaba lista para salir de su garaje en auto, pero se cortó la luz y no sabían cómo abrir la puerta para escapar.

Cientos de otras viviendas y estructuras fueron destruidas por ese incendio, que se desató en octubre de 2017, y que arrasó finalmente más de 20.000 hectáreas, destruyó 783 estructuras y se cobró seis vidas.

En su sitio web, la NASA señala que la actividad de incendios forestales extremos se ha duplicado en las últimas dos décadas.

Los recientes y devastadores incendios de Francia y España no hacen más que confirmar esta tendencia, con miles de hectáreas quemadas y miles de evacuados en ambos países europeos.

Ideas para protegerse

La voz de Cantey aún se quiebra de emoción al recordar lo sucedido hace años y las devastadoras consecuencias.

Pero canalizó ese trauma y ese dolor en acciones concretas.

Además de unirse a los centros de asesoría locales sobre seguridad contra incendios, Cantey se puso en contacto con una empresa minera para la que trabaja como consultora, especializada en cámaras de refugio subterráneas.

Les preguntó si podrían utilizar su tecnología y experiencia para diseñar algo que pudiera salvar vidas de manera similar en caso de incendios forestales.

El diseño del refugio en superficie se inauguró el mes pasado.

Llamado "El Fuerte", es un búnker con forma de cobertizo, con puertas ignífugas y materiales construidos para albergar hasta ocho personas y objetos de valor, y que mantiene el aire libre de humo por un máximo de cuatro horas.

"Si no fuera por Linda, creo que no lo habríamos construido", dice Josh Behling, presidente de Wildfire Safety Systems y uno de los inventores del fuerte.

"El Fuerte" es solo uno de los varios productos nuevos, desde casas hidráulicas de alta tecnología hasta cabras para desbrozar, que están surgiendo a medida que los incendios forestales siguen empeorando.

Ninguna de estas soluciones es barata. En el extremo más económico, un rebaño de cabras puede costar más de US$3.000 al día para limpiar un campo.

"El Fuerte" tiene un precio inicial de US$60.000. Otras empresas ofrecen revestimientos ignífugos para viviendas y sistemas de riego innovadores, que pueden costar miles de dólares.

La noche anterior al lanzamiento del "Fuerte" en abril, dos emprendedores aparecieron en el programa de telerrealidad estadounidense Shark Tank para presentar su singular solución: HiberTec Homes, un sistema hidráulico que permite que la vivienda desaparezca bajo tierra en cuestión de minutos.

La compañía afirmó que una casa de 93 metros cuadrados costaría aproximadamente US$1,2 millones.

Holden Forrest, con experiencia en el sector inmobiliario y de la construcción, dijo que se le ocurrió la idea de las casas hidráulicas en 2019, justo después del incendio de Woolsey, que arrasó 1.200 viviendas cerca de su casa en Malibú, también en California.

Según cuenta, dibujó una idea en el reverso de un cuaderno de su hija de 9 años y poco después se la enseñó a un arquitecto, esperando en parte que este se riera de él y lo echara de la sala.

En cambio, eso dio lugar a un esfuerzo que duró años, en colaboración con ingenieros y otros expertos, para desarrollar su tecnología, que cuenta con una patente.

Soluciones a largo plazo

Fort El búnker "El Fuerte" permanece intacto después de haber sido probado en un escenario de incendio real.

Ni "El Fuerte" ni HiberTec rescatarán a nadie de forma masiva de inmediato. Forrest calcula que la primera casa hidráulica estará disponible para 2030.

Behling afirma que actualmente hay dos unidades de exhibición del "Fuerte" y que prevén unos 150 pedidos al año inicialmente.

Los refugios se fabricarán en una planta de Utah y se enviarán aproximadamente cinco semanas después de recibir los pedidos.

"El Fuerte" está pensado como último recurso; nadie aconseja a los residentes que permanezcan en sus casas mientras se acercan las llamas. Pero en caso de que no haya escapatoria, Cantey y el equipo del "Fuerte" esperan que el "cobertizo que está en tu patio trasero" pueda salvar vidas.

Ella y Behling se ofrecieron incluso como voluntarias para sentarse dentro de la estructura mientras se sometía a pruebas de fuego real, con bomberos en estado de alerta.

El importante papel de las cabras

Otras soluciones propuestas para combatir los incendios forestales son de menor tecnología.

En Colorado, Kimberly Jones ha aumentado su rebaño de cabras de 25 a 250 en siete años, y utiliza sus eficientes dientes, pezuñas y estómagos para despejar la maleza y frenar la propagación de las llamas.

Aunque su negocio, Goat Mowers LLC, ha crecido de forma constante, este año ha observado un aumento en las llamadas y en la cantidad de clientes nuevos debido a la sequía.

"Tienen miedo", dice refiriéndose a los propietarios. "Tienen mucho miedo".

El año pasado, cuenta, un incendio forestal arrasó la zona 17 días después de que sus cabras limpiaran una vivienda, y las llamas se detuvieron a 100 metros de donde las cabras habían hecho su trabajo.

Otra empresa de cría de cabras, Blue Tent Farms, también ha visto aumentar la demanda en su estado natal de California.

El socio gerente, Tim Arrowsmith, ha hecho crecer su rebaño californiano de 10 a 5.000 cabras, y presta servicios a clientes que van desde el Servicio Forestal hasta asociaciones de propietarios y la compañía Pacific Gas & Electric.

La empresa de Arrowsmith, Western Grazers, dedicada a la prevención de incendios, atiende principalmente a clientes con grandes extensiones de terreno, pero él ha notado cómo los desastres recientes y la creciente sensibilización sobre el papel que pueden desempeñar las cabras en la prevención de incendios también han despertado un mayor interés entre los particulares.

"En cuanto empieza a cambiar el color de la hierba, recibo peticiones -probablemente unas diez por semana- de los propietarios", afirma.

Goat Mowers LLC Goat Mowers afirma que la demanda ha aumentado a medida que la gente se preocupa cada vez más por los incendios forestales.

Cada empresa sabe que no solo está buscando beneficios, sino también proteger a las personas y a los bienes que están en peligro.

"Se ha convertido en una misión, y creo que es la razón por la que estoy en este planeta", dice Forrest, quien añade que vendió su casa y todas sus pertenencias para hacer realidad HiberTec Homes.

"Simplemente pensé: 'Tenemos que encontrar una solución. Tenemos que hacerlo'. Así que ahora se ha convertido en una misión."

Para Linda Cantey, ayudar a innovar para salvar personas y pertenencias ha contribuido a su propia sanación.

"Es una terapia para todos nosotros, porque lo que hemos presenciado y vivido, no se lo desearíamos a nadie más. Pero va a seguir ocurriendo."

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC