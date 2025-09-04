Venezuela: Amnistía Internacional condena el ataque de Estados Unidos a una lancha

Una lancha de Venezuela fue bombardeada por Estados Uniodos y Amnistía Internacional advierte sobre el "peligroso antecedente" que tal acción sienta.

Amnistía Internacional reaccionó ante el ataque a la barca de Venezuela por parte de Estados Unidos. Foto Amnesty

La ONG Amnistía Internacional ha denunciado que el ataque lanzado por Estados Unidos sobre una lancha de Venezuela que supuestamente transportaba drogas en el mar Caribe "sienta un peligroso precedente" porque, con lo que se sabe de este incidente, existen "serias dudas" en cuanto a la legalidad y el respeto de los Derechos Humanos.

La organización se ha mostrado "profundamente alarmada" por este suceso, en el que ve "una clara violación del derecho a la vida". "El uso de la fuerza letal en este contexto no tiene ninguna justificación", ha subrayado la directora de Amnistía para Estados Unidos, Daphne Eviatar, en un comunicado.

En este sentido, ha advertido de que el Derecho Internacional establece que el uso de la fuerza letal debe quedar reservado a momentos en los que sea "completamente inevitable para proteger la vida" y no haya ninguna otra opción disponible, de tal manera que siempre sea "proporcionado".

Ataque lancha narcotrafico Venezuela La lancha de Venezuela atacada, según imágenes difundidas por Estados Unidos.

Venezuela ante el bombardeo de Estados Unidos Eviatar ha reclamado una investigación "rápida, completa, independiente, imparcial y transparente" sobre el ataque, al tiempo que ha emplazado de manera directa al Gobierno de Donald Trump a respetar en todo momento y bajo cualquier circunstancia sus obligaciones internacionales.