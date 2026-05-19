Vehículos espías: la enorme cantidad de datos que tu auto recopila de ti (y qué puedes hacer para limitarla)

Desde tu peso y tus expresiones faciales hasta tu destino, los automóviles recopilan una cantidad asombrosa de datos sobre ti. Parte de esa información podría incluso aumentar el costo de tu seguro. Sin embargo, puedes tomar algunas medidas sencillas para limitar lo que saben sobre ti.

Cuando recibí por primera vez las llaves del viejo Toyota familiar, aquello fue un rito de iniciación, una señal de que ya tenía la edad suficiente para alejarme de la mirada vigilante de mis padres y adentrarme en un mundo donde el tiempo y las decisiones eran exclusivamente mías.

Los automóviles modernos son computadoras sobre ruedas, y las grandes corporaciones los están utilizando para absorber detalles íntimos de tu vida y ganar más dinero.

Si crees que conducir hoy en día es una oportunidad para estar solo y alcanzar la independencia, piénsalo de nuevo.

Y al parecer, la situación está a punto de empeorar.

Las propias compañías automotrices te lo confirmarán si te tomas la molestia de examinar detenidamente sus políticas de privacidad.

La información que recopilan puede incluir datos de ubicación precisos sobre todos los lugares a los que vas, quién te acompaña en el vehículo, qué radio sintonizas y si te abrochas el cinturón de seguridad, si manejas a una velocidad excesiva o si frenas de manera brusca.

Algunos vehículos pueden llegar a recabar numerosos detalles que quizá ni esperarías, tales como tu peso, edad, raza y expresiones faciales. ¿Te rascas la nariz?

Algunos automóviles disponen de cámaras en el interior orientadas hacia el asiento del conductor y la mayoría vienen equipados con conexiones a internet capaces de transmitir esos datos mientras conduces sumergido en una dichosa ignorancia.

El destino de la información

Todo esto constituye un problema de privacidad que puede repercutir negativamente en tu bolsillo.

Entre los principales clientes de estos datos que proveen los autos se encuentran las compañías de seguros, las cuales los utilizan para aplicar tarifas más elevadas a ciertos clientes.

Sin embargo, resulta imposible saber con certeza cuál es el destino final de la información.

Algunas compañías automotrices admiten vender los datos, pero no tienen la obligación de revelar quiénes son los compradores. Esto sin mencionar el hecho de que podría resultarte una situación un tanto inquietante.

Según los expertos, la mayoría de los conductores no tiene la menor idea de que todo esto está sucediendo.

"La gente se sorprendería por la cantidad de puntos de datos que su automóvil recopila y transmite a otras personas, ya sea al fabricante o aplicaciones de terceros", dice Darrell West, del Centro de Innovación Tecnológica del Brookings Institute en Washington DC.

"Básicamente esto significa que tu vida puede ser recreada segundo a segundo", agrega.

Getty Images Esos datos pueden llegar a influir en el precio que pagas en el seguro del auto.

A su vez, una ley federal de EE.UU. está a punto de aumentar la cantidad de datos que el automóvil puede recopilar sobre la vida del conductor.

Pronto requerirá que las compañías automotrices estadounidenses instalen cámaras biométricas infrarrojas y otros sistemas para escanear el lenguaje corporal, rastrear los ojos y otros aspectos del comportamiento, para detectar si la persona está borracha o cansada para conducir.

Pero también abrirá un nuevo tesoro de datos sobre la salud y los hábitos. No hay reglas que limiten lo que las compañías de automóviles pueden hacer con esa información.

Por supuesto, también hay beneficios.

Los autos conectados a Internet pueden ser más convenientes. Los sensores que tienen incorporados pueden hacer que la conducción sea más segura y cómoda.

Las compañías de seguros podrían decidir cobrarte menos porque eres un buen conductor.

Pero con los fabricantes de automóviles listos para expandir sus imperios de datos, este es un momento crítico para entender lo que está sucediendo bajo el capó y cómo te afecta.

La conexión a Internet

Si tu auto es relativamente nuevo, probablemente esté conectado a internet.

La consultora McKinsey descubrió que el 50% de los automóviles en la carretera en 2021 tenían conexiones a internet y predijo que el número aumentará al 95% para 2030.

Si tu automóvil está conectado a internet, es casi seguro que la privacidad sea un problema que atender.

Las compañías de automóviles también pueden ver cuándo conectas tu teléfono al sistema de infoentretenimiento, o si usas ciertas aplicaciones hechas para conducir.

Algunos conductores también utilizan el sistema de telemetría de las compañías de seguros, que los monitorean a cambio de posibles descuentos.

Un análisis de 2023 realizado por Mozilla, el fabricante del navegador Firefox, examinó las políticas de privacidad de 25 marcas de automóviles. No todos cumplieron con los estándares de privacidad y seguridad que Mozilla utiliza para comparar marcas.

Mozilla dijo que los autos son "la peor categoría de productos que hemos revisado en materia de privacidad".

Según el informe, las compañías de automóviles se reservan el derecho de recopilar detalles que incluyen tu nombre, edad, raza, peso, detalles financieros, expresiones faciales, tendencias psicológicas y más.

La política de privacidad de Kia, por ejemplo, sugiere que la compañía puede incluso recopilar detalles sobre tu "vida sexual" y tu salud general.

Getty Images Las grandes empresas registran detalles íntimos de tu vida para ganar dinero.

El portavoz de Kia, James Bell, asegura que la compañía nunca ha recopilado datos sobre la vida sexual o la salud de los conductores.

Estos detalles solo aparecen en la política de privacidad de Kia porque la compañía está enumerando la definición de California de "datos confidenciales".

Bell dice que las prácticas de privacidad de Kia son transparentes y que la empresa solo comparte datos con las compañías de seguros si los conductores optan por participar.

Sin embargo, la empresa no explicó qué tipo de "datos confidenciales" recopila.

Algo de eso puede ser difícil de imaginar, pero los autos están llenos de sensores: en los asientos, el salpicadero, el motor, el volante, lo que sea.

Muchos vehículos, por ejemplo, tienen cámaras por dentro y por fuera.

Si estás haciendo algo en un auto moderno, lo más probable es que haya una forma de que las empresas lo sepan.

Mozilla encontró que 19 de las compañías de automóviles dijeron que podrían vender los datos, y eso es exactamente lo que está sucediendo.

Por ejemplo, tanto las agencias estatales como las federales de Estados Unidos tomaron medidas contra General Motors (GM) por supuestamente vender datos de ubicación de automóviles sin consentimiento.

Getty Images Existen medidas que se pueden tomar para limitar el acceso a los datos personales.

Los senadores estadounidenses han acusado a Honda y Hyundai de prácticas similares, y estos son solo los ejemplos que el público conoce.

"Están tomando toda la información que recopilan sobre ti, que es mucha, y la están usando para hacer inferencias sobre quién eres, qué tan inteligente eres, cuál es tu perfil psicológico, cuáles son tus creencias políticas", dice Jen Caltrider, una analista de privacidad que dirigió la investigación de automóviles de Mozilla.

"Esas son las cosas en las que la gente no piensa necesariamente".

Básicamente no hay reglas sobre quién puede comprar estos datos o para qué se usan, dice Caltrider.

Se puede usar para intentar venderte productos. Las empresas podrían usarlo en las decisiones de contratación.

Las fuerzas del orden podrían comprar datos de automóviles cuando no tienen una orden de registro. Una vez que sale de tu tablero, no tienes control sobre dónde termina.

Puede que esté empeorando

Se trata de algo más que empresas que husmean en tu vida privada.

Por ejemplo, General Motors vendió información de conductores a una empresa llamada LexisNexis, un corredor de datos que compra y vende detalles sobre los consumidores.

Un conductor, que obtuvo una copia de esos datos, supuestamente descubrió que LexisNexis tenía 130 páginas de información, detallando cada viaje que él y su esposa hicieron durante seis meses.

Esa persona le dijo a The New York Times que después de que los costos de su seguro aumentaran un 21%, un agente de seguros le dijo que sus datos habían sido uno de los factores para la subida.

GM y LexisNexis no respondieron a una solicitud de comentarios.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos tomó medidas, y GM ahora tiene prohibido vender datos de vehículos durante cinco años, pero es libre de eanudar la práctica después, siempre y cuando obtenga el consentimiento expreso de los conductores y siga otras condiciones.

Mientras tanto, LexisNexis y otras empresas siguen vendiendo datos de vehículos que obtienen de otros fabricantes de automóviles y aplicaciones que la gente usa mientras conduce.

Getty Images

Los acuerdos entre compañías de seguros, fabricantes de automóviles y corredores de datos están muy extendidos, y mientras las prácticas se expliquen en las políticas de privacidad que tú aceptas, todo es perfectamente legal.

"Las compañías de seguros han estado recopilando grandes cantidades de datos de consumidores, especialmente sobre cómo conducen, y los han utilizado para tratar de cobrar a las personas precios más altos, negar la cobertura o dividir y dividir a los consumidores en varias categorías", dice Michael DeLong, un defensor de los clientes de seguros de automóviles para la Federación del Consumidor de América, una organización sin fines de lucro con sede en Estados Unidos.

Las compañías de automóviles dicen que obtenen su permiso antes de rastrearte.

En la práctica, eso generalmente significa aceptar formularios y políticas de privacidad cuando configuras el sistema de infoentretenimiento o las aplicaciones conectadas a tu automóvil.

En algunos vehículos aparecen cada vez que arrancas el motor. ¿Los leíste? Por supuesto que no.

Protecciones legales

En Estados Unidos, no existe una ley de privacidad a nivel nacional. Las protecciones en estados individuales son fragmentarias y, según algunos expertos en privacidad, no van lo suficientemente lejos.

El panorama es un poco mejor en Europa, incluido en Reino Unido, donde hay protecciones especiales para ciertas categorías sensibles de información y los consumidores tienen algunos derechos que les permiten acceder a sus datos y decirles a las empresas que los eliminen.

Pero tampoco es un problema resuelto en Europa.

"Los europeos todavía están en deuda con las políticas de privacidad", dice Caltrider. "Y tienes que contar con que las regulaciones se sigan y apliquen, y eso es algo que no siempre sucede, especialmente con los autos".

El problema no es nuevo, pero hay razones para pensar que se está acelerando.

La ley de Estados Unidos exige que los fabricantes de automóviles pronto necesiten instalar "tecnología avanzada de prevención de la conducción errática" en los nuevos vehículos de pasajeros en los próximos años.

Getty Images La recolección de datos personales puede aumentar con los años.

La tecnología está destinada a evitar que las personas conduzcan si están borrachas, cansadas o no aptas para manejar utilizando cámaras infrarrojas u otros sistemas.

El problema, dicen Caltrider y otros, es que la ley no incluye disposiciones que aborden lo que sucede con los datos que estos sistemas crean.

Un portavoz de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos (Nhtsa), que se encarga de hacer cumplir la norma, dice que "está comprometida a reducir las muertes por conducción por discapacidad utilizando todas las herramientas a nuestra disposición".

Y que "continúa abordando temas críticos y complejos", como las preocupaciones sobre la privacidad.

Es probable que la implantación de esta ley se retrase porque la tecnología no está lista, pero los defensores de la privacidad están haciendo sonar la alarma.

"Necesitamos mantener a los conductores ebrios fuera de la carretera, y sería genial si hubiera una garantía de que los datos no se utilizarían para otros fines, pero eso no es lo que está sucediendo", indica Caltrider.

"Muchos de los avances de recopilación de datos que vemos en los automóviles se hacen bajo el pretexto de la seguridad"

Esto podría entregar a la industria automotriz un tesoro equivalente a información médica sin salvaguardias.

Medidas para limitarlo

Como ocurre con tantos asuntos de privacidad, el problema de los datos del automóvil no es uno que se pueda resolver por completo, pero hay medidas que puedes tomar.

Por un lado, "no te inscribas en el programa de telemática de seguros si tienes alguna preocupación sobre la privacidad", sugiere DeLong.

Los riesgos de privacidad son significativos y la recompensa no es una garantía.

Un análisis del estado de Maryland encontró que el 31% de los conductores vieron caer sus tarifas de seguro, pero los precios subieron para el 24% de los conductores y el 45% no encontró ningún cambio.

En Reino Unido, la UE y algunos estados de EE.UU., puedes solicitar una copia de los datos que las empresas recopilan sobre ti y puedes optar por no vender o compartir esos datos. También puedes exigir que las empresas los eliminen.

Getty Images Los automóviles pueden disponer de cámaras en el interior orientadas hacia el asiento del conductor.

Algunos fabricantes de automóviles ofrecen configuraciones de privacidad que puedes ajustar y que pueden limitar el intercambio y la recopilación de datos.

Busca estas opciones en los ajustes del sistema de infoentretenimiento de tu vehículo, así como en cualquier aplicación complementaria que funcione con él.

Consumer Reports (donde trabajé anteriormente) cuenta con una guía detallada que puedes consultar para obtener más información.

Pasos como estos pueden ayudar, dice Caltrider, pero no debería ser tu responsabilidad hacer todo este trabajo para evitar que las empresas violen tu privacidad.

"Hasta que todo el juego cambie, hasta que tengamos nuestros datos, los controlemos y las empresas tengan que pedirnos permiso para usarlos, creo que este problema va a empeorar cada vez más".

BBC

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FUENTE: BBC