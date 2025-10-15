Uruguay se encamina a aprobar la Ley de Eutanasia y será el primer país de América Latina en legalizarla

El Senado uruguayo debatirá este miércoles el proyecto de ley que despenaliza la eutanasia, tras su aprobación en Diputados.

En 2002, Países Bajos fue el primer Estado en legalizar la eutanasia. Uruguay será el primero en Latinoamérica.

Uruguay está a un paso de hacer historia en la región. Este miércoles, el Senado aprobará el proyecto de ley que despenaliza la eutanasia, convirtiéndose así en el primer país de América Latina en legalizar este procedimiento. La iniciativa busca garantizar el derecho a una muerte digna para las personas que padecen enfermedades incurables o condiciones irreversibles que deterioran gravemente su calidad de vida.

El proyecto ya había sido aprobado en agosto por la Cámara de Diputados, luego de una sesión maratónica que contó con el apoyo transversal de legisladores de diferentes partidos. Ahora llega al Senado, donde se espera una votación favorable impulsada por la coalición de izquierda Frente Amplio, que tiene mayoría en la cámara y se manifestó abiertamente a favor de la medida.

diputados uruguay Eutanasia en Uruguay: Diputados aprueban iniciativa X @DiputadosUY Al igual que en la Cámara baja, la votación en el Senado estará dividida dentro de los partidos tradicionales, como el Nacional y el Colorado, cuyos legisladores tienen posturas distintas frente al tema. Pese a las diferencias, todo indica que el proyecto alcanzará los votos necesarios para su sanción definitiva.

Una muerte digna: qué explica la ley La ley establece que la eutanasia podrá aplicarse en determinadas circunstancias. Estará destinada a personas mayores de edad, con plenas facultades mentales, que padezcan una o más enfermedades crónicas, incurables o irreversibles, y cuyos sufrimientos sean considerados “insoportables”. El texto legislativo enfatiza que el objetivo es garantizar una muerte “indolora, apacible y respetuosa de la dignidad” de quienes lo soliciten.

Cómo será la aplicación de la eutanasia El procedimiento se estructura en ocho etapas cuidadosamente reguladas. Todo comienza con una solicitud expresa del paciente a un médico. Luego, un segundo profesional —sin vínculos con el primero— debe emitir una segunda opinión médica. Posteriormente, el paciente debe ratificar su decisión y dejar constancia de su “última voluntad”. Tras cumplir con estos pasos y una evaluación final, el médico actuante procederá a realizar la eutanasia.