Un feroz vórtice polar golpeará fuerte a Estados Unidos: qué es y cuándo se desatará

Una vórtice polar de gran magnitud comenzará a desarrollarse a partir de este viernes y afectará a más de 160 millones de personas en Estados Unidos . El sistema, identificado como Fern , cubrirá una franja que se extiende desde Texas y las Grandes Llanuras hasta los estados del Atlántico medio y el noreste, con nevadas intensas, lluvias heladas y temperaturas muy por debajo de los valores habituales para esta época del año.

De acuerdo con los pronósticos, el fenómeno abarcará más de la mitad de la longitud del territorio continental estadounidense. Las condiciones adversas podrían generar complicaciones en la circulación vial, interrupciones en el suministro eléctrico y demoras en el transporte aéreo y terrestre, especialmente en las ciudades con alta densidad poblacional.

El evento está vinculado a una extensión del vórtice polar , una vasta región de aire frío y baja presión que circula en sentido antihorario sobre el Ártico, a una altitud de entre 10 y 50 kilómetros. En inviernos considerados normales, este sistema se mantiene relativamente compacto y confina el aire más frío en las latitudes septentrionales.

Sin embargo, en determinadas circunstancias, el vórtice puede desplazarse o estirarse hacia el sur. Jennifer Francis, científica principal del Centro de Investigación Climática Woodwell, explicó a la agencia de noticias AFP que en esos casos se produce una incursión de aire frío sobre América del Norte, con efectos directos en las condiciones meteorológicas de superficie.

Este tipo de episodios suele originarse cuando grandes ondas atmosféricas generadas en niveles bajos ascienden y alteran la estabilidad del sistema polar. En lugar de fragmentarse por completo, como ocurre durante los eventos de calentamiento estratosférico súbito, el vórtice adopta una forma alargada. Judah Cohen, especialista en dinámica climática del Instituto Tecnológico de Massachusetts, comparó este comportamiento con una banda elástica sometida a tensión, lo que facilita la expansión del aire frío hacia latitudes más bajas.

Por su parte, Jason Furtado, meteorólogo de la Universidad de Oklahoma, señaló que estos estiramientos no suelen prolongarse tanto como las rupturas totales, pero resultan relevantes por su impacto, en particular sobre América del Norte. Según explicó, la duración limitada no reduce la intensidad de los efectos durante los días en que el fenómeno se manifiesta.

Cuándo y dónde impactará el vórtice polar

Viernes: por la tarde se espera que pase por las Montañas Rocosas del sur y deje nevadas aisladas en Colorado y Nuevo México, antes de generar nieve más generalizada sobre las Llanuras del Sur, incluyendo zonas de Kansas, Oklahoma y el Panhandle de Texas.

Sábado: por la mañana, avanzará sobre Arkansas y Tennessee, para luego desplazarse hacia el Medio Oeste. Se prevé que alcance el norte de Alabama, Georgia y las Carolinas hacia la noche. En las últimas horas del día, caería profundo en Texas.

Domingo: será el turno del Atlántico Medio en la madrugada y luego se extendería por la región hasta Nueva Inglaterra.

Lunes: la nieve empezaría a disminuir en el noreste, pero detrás de la tormenta avanzaría el aire frío desde las Llanuras del Sur hasta Nueva Inglaterra.

Qué relación hay entre el vórtice polar y el cambio climático

El debate científico se centra en si la frecuencia de estos eventos guarda relación con el cambio climático. Existe consenso, reflejado en evaluaciones del organismo climático de la ONU, sobre el rápido calentamiento del Ártico en comparación con el promedio global, un proceso conocido como amplificación ártica. Cohen considera que este calentamiento desigual favorece la formación de grandes ondas atmosféricas que aumentan la probabilidad de desbordes del aire frío.

Francis sostuvo que diversos estudios indican una mayor recurrencia de anomalías en el vórtice polar en un contexto de aumento de las temperaturas globales. No obstante, Furtado advirtió que los registros disponibles, principalmente de las últimas dos décadas, aún resultan insuficientes para establecer conclusiones definitivas y separar con claridad la influencia humana de la variabilidad natural del clima.