"Un encuentro entre diferentes sin humillaciones": la esperada reunión entre Petro y Trump concluye con declaraciones amistosas pero sin detalles de lo acordado

El presidente de Colombia, Gustavo Petro , se reunió por primera vez este martes con Donald Trump , su contraparte estadounidense, tras meses de tensión entre los dos gobiernos.

En declaraciones posteriores al encuentro, el presidente Trump afirmó que se llevaron muy bien y fue "una muy buena reunión", mientras que Petro señaló que esta concluyó "con un aire optimista y positivo".

"Nace un camino en donde gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferentes, poderes diferentes [...] se pueden encontrar. No hay necesidad de boxear", expresó el mandatario colombiano.

Y agregó que se trató de "un encuentro entre diferentes sin humillaciones de ningún tipo".

La reunión giró en torno a temas como la lucha contra el narcotráfico, la energía, Venezuela y las relaciones entre Ecuador y Colombia.

Aunque no hubo contradicciones entre los mandatarios, ubicados en polos ideológicos opuestos, tampoco hubo anuncios claros en torno a acuerdos de cooperación entre los dos países.

Ante la pregunta de una reportera sobre si se había llegado a algún acuerdo en cuanto a lucha contra el narcotráfico, Trump afirmó, sin agregar más detalles: "Sí, lo hicimos, trabajamos en ello. Estamos trabajando en algunas otras cosas, incluyendo sanciones".

Sobre si trabajará de la mano del presidente Petro para combatir las guerrillas y grupos criminales en Venezuela, añadió: "Quieren que lo haga y lo haremos".

Durante el último año, la relación entre los mandatarios había sido abiertamente conflictiva.

EE.UU. incluyó en octubre a Petro y a sus familiares suyos en la llamada lista Clinton, en la que se incluye a personas que se considera vinculadas con dineros del narcotráfico.

Luego de la intervención en Venezuela del 3 de enero, Trump dijo que le "sonaba bien" hacer una intervención similar en Colombia y que Petro era un "hombre enfermo al que le gusta hacer cocaína y vendérsela a EE.UU.".

A pesar de los gestos amistosos, el presidente Petro expresó que ambos gobiernos tienen formas claramente diferentes de ver problemas como el narcotráfico.

Trump, por su parte, dijo: "Él y yo no éramos los mejores amigos, pero no me sentí ofendido porque no lo conocía. No lo conocía en absoluto".

El esperado encuentro

Petro requirió un visado especial para asistir al encuentro con Trump. La visa que tenía antes le fue revocada luego de que instara a los militares estadounidenses a desobedecer en un discurso espontáneo en un parque de Nueva York el año pasado.

El mandatario llegó, junto a su delegación, a la Casa Blanca hacia las 10:52 de la mañana.

Los presidentes se saludaron y recorrieron el pasillo de los expresidentes, recientemente controversial por las placas que instaló Trump describiendo a cada uno de sus antecesores.

En el Despacho Oval, al mandatario colombiano lo acompañaban la canciller, Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.

Frente a ellos, se sentaron el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno.

El encuentro se desarrolló sin la presencia de periodistas, algo inusual en las reuniones de Trump con jefes de estado, y tampoco hubo declaraciones inmediatamente después de ninguna de las partes.

Se extendió por cerca de dos horas, mucho más de los 30 minutos que estaban previstos.

La delegación colombiana llevó a la Casa Blanca una serie de regalos que incluían un vestido de una diseñadora indígena para la primera dama, Melania Trump, así como café y chocolates producidos por familias que se han acogido al programa de sustitución voluntaria de cultivos de coca del gobierno de Colombia.

Al terminar la reunión, Petro mostró, a través de su cuenta de X que el mandatario estadounidense le entregó una foto de ambos estrechándose la mano y un mensaje escrito a mano que decía: "Gustavo. Un gran honor. Amo Colombia".

En otra foto, publicada por Petro, se veía un ejemplar del famoso libro "The Art of the Deal" con un autógrafo de Trump y la frase "Eres genial".

Petro confirmó que su inclusión en la llamada lista Clinton no hizo parte de la conversación bilateral. "No nos interesa a nosotros, ni como familia", señaló.

Cambio de tono

AFP vía Getty Images El presidente Petro dio una rueda de prensa en la embajada de Colombia en Washington después de la reunión.

Las tensiones entre los dos gobiernos empezaron muy poco después de que Trump iniciara su segundo mandato el año pasado.

Colombia fue, de hecho, uno de los primeros países a los que Trump amenazó con aranceles. Lo hizo luego de que el presidente Petro se negara a recibir un avión con colombianos deportados porque estos estaban encadenados.

El impasse fue superado, pero las relaciones siguieron han seguido pasando por momentos difíciles desde entonces.

En septiembre, EE.UU. le retiró a Colombia la certificación en la lucha contra el narcotráfico por primera vez en tres décadas, y poco después el presidente Petro, su esposa, su hijo y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la lista de OFAC, también conocida como lista Clinton.

El presidente colombiano criticó duramente a Trump por el despliegue de la flota militar estadounidense en el Caribe, y los ataques que EE.UU. llevó a cabo contra presunta narcolanchas. También condenó la operación que terminó en la captura de Maduro el 3 de enero.

Apenas días antes de su encuentro con Trump, Petro dijo que Maduro debería ser juzgado en Venezuela y no en Estados Unidos.

Por todo ello, sobre la reunión de este martes había puestas unas enormes expectativas.

Petro había dicho que se trataba de un encuentro "clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad".

Las declaraciones tras la reunión dejan claro que el tono del diálogo entre los dos países es ahora más amigable.

Pero, al menos por lo pronto, ese tono no se traduce en medidas concretas de colaboración.

Getty Images

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC