Un audio filtrado revela que el enviado especial de Trump habría asesorado al gobierno de Putin sobre cómo halagar al presidente de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , tuvo que salir a defender a su enviado especial a Rusia, Steve Witkoff, después de que se filtrara una grabación en la que Witkoff parece aconsejar a un funcionario ruso sobre cómo ganarse la confianza del presidente estadounidense.

Trump declaró el miércoles a los periodistas que no había escuchado el audio, pero que Witkoff estaba haciendo "lo que hace un negociador" para "vender" el plan de paz tanto a Rusia como a Ucrania.

La llamada filtrada salió a la luz días después de que un borrador de un plan de paz de 28 puntos presentado por Estados Unidos reflejara en gran medida las pretensiones rusas para poner fin a la guerra en Ucrania.

Witkoff ha visitado Moscú varias veces este año y se reunirá de nuevo con el presidente ruso, Vladimir Putin , la próxima semana.

Nunca ha visitado la capital de Ucrania en su calidad de enviado especial, aunque otros funcionarios estadounidenses sí han estado en Kyiv, como el secretario del Ejército de EE.UU., Dan Driscoll, esta semana.

Trump asegura que el objetivo es sostener nuevas conversaciones con los ucranianos.

Las conversaciones diplomáticas han continuado después de que el borrador inicial del plan fuera criticado por los líderes ucranianos y europeos por ser demasiado favorable a Rusia. Entre las propuestas que contenía, se encontraba ceder a Rusia el territorio ucraniano que controla.

Desde entonces, el plan ha sido modificado para reflejar mejor los intereses de Ucrania y las opiniones de los aliados europeos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dicho que está dispuesto a reunirse con Trump para discutir los "puntos delicados" pendientes.

Getty Images Trump respaldó a Witkoff luego de que se hicieran públicas sus conversaciones.

Qué dice la grabación

En la grabación de audio filtrada, la cual fue difundida mediante una transcripción por el sitio de noticias Bloomberg, Witkoff parecía aconsejar a Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin, sobre cómo ganarse el favor de Trump.

BBC News no puede verificar de forma independiente la llamada que presuntamente ocurrió el 14 de octubre, pero al hablar al respecto, Trump afirmó que se trataba de una "forma muy habitual de negociación".

Durante la conversación, ambos hombres hablaron supuestamente sobre el fin de la guerra, y Ushakov preguntó si sería útil que sus jefes, Putin y Trump, hablaran.

Witkoff habría dicho: "Mi jefe está dispuesto a hacerlo", antes de sugerir cómo llevar a cabo la llamada.

"Solo reitera que felicitas al presidente [Trump] por este logro... que respetas que sea un hombre de paz y que estás muy contento de que salga adelante", aparentemente dijo Witkoff. "Creo que a partir de ahí va a ser una llamada muy buena".

"Le dije al presidente que usted, o la Federación Rusa, siempre han querido un acuerdo de paz. Esa es mi opinión", añade Witkoff, según la transcripción. "El problema es que tenemos dos naciones a las que les cuesta llegar a un acuerdo", continúa.

"Incluso estoy pensando que tal vez deberíamos presentar una propuesta de paz de 20 puntos, como hicimos en Gaza", añade.

La llamada termina con Witkoff informando a Ushakov de la inminente visita de Zelensky a la Casa Blanca y de que, "si es posible", Trump y Putin deberían hablar antes de esa reunión.

Lo que siguió fue una llamada telefónica de dos horas y media entre los presidentes de Estados Unidos y Rusia, y que se dio a conocer cuando Zelensky se dirigía a Washington el mes pasado.

Getty Images Witkoff participó en las conversaciones con Ucrania que se llevaron a cabo en Ginebra, Suiza, hace unos días.

Cambio de posturas

Antes de la llamada entre Trump y Putin, el presidente estadounidense parecía estar perdiendo la paciencia con su homólogo ruso y había sugerido que podría proporcionar a Ucrania misiles Tomahawk de largo alcance.

Cuando Zelensky acudió a la Casa Blanca el mes pasado, el ambiente parecía haber cambiado. Trump dijo que entregar Tomahawks a Kyiv podría agravar el conflicto y que creía que Putin "quiere poner fin a la guerra".

Cuando se le preguntó sobre la filtración de la llamada, Yuri Ushakov declaró a los medios de comunicación estatales rusos que se había publicado "probablemente para obstaculizar" las conversaciones y que era "poco probable" que se hubiera hecho para mejorar las relaciones.

También confirmó que Witkoff visitaría Moscú la próxima semana, según un "acuerdo previo".

No está claro quién estaba detrás de la filtración, pero Bloomberg también ha transcrito otra llamada entre Ushakov y el enviado de Putin, Kirill Dmitriev, que pasó varios días con Witkoff en Miami a finales de octubre, semanas antes de que surgiera el borrador del plan de 28 puntos.

Según esa transcripción, Dmitriev le dice a su colega ruso: "Simplemente redactaremos este documento desde nuestra posición y lo transmitiré de manera informal, dejando claro que todo es informal. Y dejemos que ellos hagan lo suyo".

Aparentemente enfadado por el reporte de Bloomberg, Dmitriev se quejó de una "máquina mediática maliciosa, bien financiada y organizada, creada para difundir narrativas falsas, difamar a los oponentes y mantener a la gente confundida".

