Un atentado con explosivos en Cali y el derribo de un helicóptero de la policía dejan al menos 13 muertos y decenas de heridos en Colombia

"Hoy ha sido un día de muerte".

Con esa frase se refirió el presidente de Colombia , Gustavo Petro, al ataque con explosivos que sacudió Cali y al derribo de un helicóptero de la policía en Amalfi, Antioquia, ocurridos este jueves, y que hasta el momento han dejado al menos 5 civiles y 8 policías muertos respectivamente.

A falta de balance oficial, la alcaldía de Cali contabilizó al menos 36 heridos basándose en reportes de autoridades. El derribo del helicóptero, que presuntamente se realizó con un dron, dejó al menos 8 heridos, según dijo Petro en X.

El presidente vinculó ambos ataques a disidencias de las Farc.

"Después de la derrota producida a la columna Carlos Patiño con la pérdida de buena parte del cañón del Micay, tenemos una reacción terrorista en Cali", escribió Petro en X.

Antes, en la misma red social, el presidente atribuyó el ataque al helicóptero policial al Frente 36 de Estado Mayor Central.

Ninguno de estos grupos armados se ha atribuido la autoría de los ataques.

Estos se producen en medio de repetidos cuestionamientos a la "paz total" de Petro.

Voces opositoras vinculan esta política que prometió más diálogo y conciliación con grupos armados con el deterioro de la seguridad en Colombia que, aunque no alcanza los niveles de hace décadas, hace mella en la percepción ciudadana.

IUSEF SAMIR ROJAS/AFP via Getty Images El atentado en Cali ocurre dos meses después de una mortífera oleada de ataques en la misma ciudad.

Valle del Cauca y Cauca, blancos frecuentes de ataques

Según la policía, el ataque de esta tarde en Cali, realizado con cilindros bomba, tenía como objetivo la base aérea Marco Fidel Suárez, en el norte de la ciudad.

Testigos en el terreno contaron a la agencia de noticias AFP que escucharon explosiones cerca de la base, que había muchas personas heridas y que varias casas resultaron dañadas.

Varios edificios fueron evacuados y la alcaldía informó de cierres de calles y restricciones en la circulación.

En la misma zona se informó de la presencia de una furgoneta con cilindros bomba, aunque luego se descartó que estuvieran cargados.

AFP via Getty Images La policía en Cali buscó más explosivos en otros vehículos.

El alcalde, Alejandro Eder, ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos "a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables".

Valle del Cauca, departamento que tiene como capital Cali, ha sido blanco frecuente de ataques en los últimos meses.

El pasado 10 junio se atribuyó también al EMC la responsabilidad de una oleada de explosiones y ataques armados en Cali que se saldaron con siete muertos.

Otros 12 atentados ocurrieron en el vecino departamento del Cauca, muriendo 8 personas.

En esta región del país confluyen varias disidencias de las Farc, facciones herederas del paramilitarismo y el ELN.

Todos grupos que se disputan el control territorial y mantienen una pugna armada entre ellos y contra el Estado colombiano.

Cali es la tercera ciudad más poblada de Colombia, con alrededor de 2,2 millones de habitantes.

Getty Images El derribo del helicóptero policial presuntamente se llevó a cabo con un dron. (Foto de archivo)

Ataque con dron

Horas antes del ataque con explosivos en Cali, el general de la policía, Carlos Fernando Triana, había calificado como "acción terrorista" el derribo del helicóptero policial y el ataque contra otros efectivos.

Según Triana, estas acciones se produjeron "contra un componente de personal que cumplía labores de aspersión terrestre de cultivos ilícitos y contra una aeronave de la institución".

En Amalfi, Antioquia, operan también disidencias de las Farc y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo.

El ataque contra el helicóptero y los agentes fue atribuido al EGC por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, mientras que el presidente Petro lo vinculó con las disidencias de las Farc.

El gobierno de Petro, que terminará su mandato en agosto de 2026, ha mantenido negociaciones de paz con varios grupos armados, incluyendo el EGC, disidencias de las Farc y el ELN, aunque estas últimas están suspendidas.

Mientras estas conversaciones se suceden, expertos consultados por BBC Mundo señalan que varios grupos armados se han "refortalecido en los últimos tiempos", especialmente en control territorial y de economías ilícitas.

