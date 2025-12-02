Un análisis de sangre reveló que tengo niveles altos de sustancias químicas eternas en mi cuerpo y ahora quiero saber cómo reducirlos

Al entrar a la clínica para hacerme un análisis de sangre, solo podía pensar en cómo evitar parecer una cobarde ante la cámara. No me planteé qué revelaría la prueba.

No soy muy buena con las agujas, pero como parte de una investigación de BBC Panorama sobre las llamadas sustancias químicas permanentes (también conocidas como eternas), me estaban haciendo una prueba para ver qué nivel tenía de estas sustancias en sangre.

Como madre de dos niños pequeños, también quería saber si podrían estar afectando a mi familia.

Las sustancias químicas permanentes, o PFAS por sus siglas en inglés, son un grupo de unas 10.000 sustancias químicas. Se han utilizado durante décadas en todo tipo de productos, desde ropa impermeable hasta utensilios de cocina, aparatos electrónicos y equipos médicos.

Son contaminantes persistentes, lo que significa que no se degradan fácilmente y, en cambio, se acumulan en el medio ambiente. Existen en nuestros hogares, en el agua y en los alimentos.

Científicos han vinculado una pequeña cantidad de ellos con daños graves, como la infertilidad y el cáncer.

Según la doctora Sabine Donnai, especialista en atención médica preventiva, cualquier nivel de PFAS superior a 2 ng (nanogramos) por mililitro en sangre se considera un riesgo para la salud. Nunca ha conocido a nadie sin al menos algo de PFAS en el torrente sanguíneo.

Mi resultado fue de 9,8 ng por mililitro.

De madre a hijo

Donnai me dio la noticia con mucha delicadeza, pero aun así me impactó profundamente.

Me dijo que las sustancias químicas presentes en mi sangre probablemente tendrían un impacto en mi salud.

También supe que, lamentablemente, mi cuerpo habría eliminado algunas de estas sustancias químicas durante el embarazo, transmitiéndoselas a mis bebés.

Ese fue el momento en que esta investigación dejó de ser solo trabajo y se convirtió en algo muy personal.

"Los niveles de PFAS habrían sido aún más altos antes de tus embarazos", me dijo Donnai. "Seguro que se los habrás transmitido a tus hijos".

Estaba preocupada, pero también me enojé por cómo esto pudo haber sucedido sin mi conocimiento y con tan poco control.

Quería saber más sobre estas sustancias y los problemas de salud a los que se han vinculado.

Getty Images Las telas resistentes al agua suelen estar tratadas con sustancias químicas permanentes.

Las sustancias químicas eternas "no se descomponen", afirmó Stephanie Metzger, de la Real Sociedad de Química.

"Una vez que entran en nuestro cuerpo, permanecen y se acumulan poco a poco hasta que empiezan a interferir con nuestros sistemas.

"Algunas PFAS se han relacionado con problemas de tiroides, otras con cáncer de riñón y de hígado, y se ha demostrado que algunas afectan la fertilidad".

En mi caso, es "poco probable" que logre reducir mis niveles a cero, me comentó Donnai. "Pero se pueden reducir en los próximos dos o tres años con una estrategia".

Los próximos pasos

La experta me sugirió aumentar mi consumo de fibra, ya sea comiendo más avena, cebada, legumbres, frutos secos y semillas, o tomando suplementos de fibra gelificante.

Aumentar la fibra en nuestra dieta es "la evidencia más sólida hasta la fecha de que podría ayudar", afirmó.

La menstruación también ayudaría a reducir mis niveles actuales de PFAS con el tiempo, añadió.

También me recomendó identificar las principales fuentes de exposición en mi hogar: cambiar mis utensilios de cocina, usar un filtro de agua, cambiar los productos de limpieza, revisar mi maquillaje y tintura de pelo, y tener cuidado con las etiquetas que dicen "resistentes al agua".

BBC NEWS Según explica Stephanie Metzger, las PFAS no se descomponen.

Recibió un consejo similar la futura mamá Pam Kavanagh, a quien visitamos en su casa en Berkshire junto a la doctora Federica Amati, del Imperial College de Londres.

Pam quería saber cómo reducir los posibles riesgos domésticos de los PFAS para su bebé, y Amati ha estudiado cómo los bebés y los niños pueden verse afectados por sustancias químicas permanentes.

"Cuando bebemos agua del grifo, dependiendo de dónde vivamos, estamos expuestos a diferentes niveles PFAS", señaló Amati.

El simple hecho de comprar un filtro de agua puede ayudar a reducir la exposición, dijo, ya sea una jarra con filtro o un filtro instalado en el fregadero.

Amati aconsejó tirar todas las sartenes antiadherentes con arañazos.

Las sartenes de acero inoxidable o cerámica son mucho más seguras, afirmó.

Las alfombras pueden haber sido tratadas con PFAS para que sean más resistentes a las manchas, añadió, y sugirió aspirarlas a diario.

"Asegurarse de ventilar la habitación abriendo las ventanas todos los días es una buena idea, ya que se acumula polvo doméstico", agregó

Amati se centró también en la ropa infantil. Pam se quedó atónita al descubrir que la ropa impermeable o resistente a las manchas puede contener PFAS. Los fabricantes no tienen la obligación de divulgar esta información.

Algunos productos para niños no están libres de PFAS, a pesar de afirmar estarlo, según supo la BBC, al menos los que fueron testeados en Reino Unido.

Si las telas que contienen PFAS entran en contacto prolongado con la piel humana, existe la posibilidad de que las sustancias químicas se absorban a través de la piel, explicó el profesor Stuart Harrad, de la Universidad de Birmingham.

BBC NEWS A Pam Kavanagh, que está esperando un bebé, le recomendaron entre otras cosas filtar el agua del grifo.

Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, nuestra mayor exposición a sustancias químicas permanentes proviene de los alimentos, en particular del pescado, la carne, los huevos, la fruta y los productos derivados.

Descubrí que una fresa de aspecto inocente podría estar expuesta a PFAS, porque estos químicos se pueden añadir a los pesticidas "para que se adhieran mejor a la fruta, de modo que cuando llueve no se laven", explicó el profesor David Megson, de la Universidad Metropolitana de Manchester.

De la variedad de artículos para picnic que preparamos, una botella de vino podría ser la que conlleva el mayor riesgo de PFAS, me explicó Megson.

"Concentramos cientos de uvas en cada botella. A medida que el pesticida se descompone, la parte de PFAS se queda", explicó.

Los PFAS están tan arraigados en la vida moderna que nadie puede escapar de ellos por completo. Han hecho que nuestras vidas sean más cómodas y nuestros productos más duraderos, pero a un coste potencial que apenas ahora estamos empezando a percibir.

La Comisión Europea está consultando sobre la prohibición total de unas 10.000 sustancias químicas PFAS. El gobierno de Reino Unido afirma que busca prohibir o restringir algunas sustancias químicas, pero no se ha comprometido a una prohibición general.

Nos informó que está "trabajando a buen ritmo con los organismos reguladores para evaluar los niveles de PFAS en el medio ambiente, sus fuentes y los riesgos potenciales" para fundamentar su enfoque en materia de políticas y regulación.

Getty Images Nuestra mayor exposición a sustancias químicas permanentes proviene de los alimentos.

Las sustancias químicas PFAS tienen muchos usos esenciales y aún no existen sustitutos más seguros, argumenta la Asociación de Industrias Químicas. Afirma que "los organismos reguladores y la industria deben colaborar para establecer períodos de transición" y así comercializar alternativas.

Cuando me hice los primeros análisis de sangre, pensé que sería una escena interesante para nuestro documental.

Pero una vez que sabes que estas sustancias químicas están en tu interior, no puedes ignorarlo.

Tener un plan para reducir mi exposición es un pequeño consuelo. Pero, siendo sincera, también es otra preocupación.

