Ucrania y un ataque a suelo de Rusia que deja varios civiles muertos en Bélgorod

Ucrania concreta un fuerte ataque con proyectiles en territorio de Rusia y mueren tres personas en la región rusa de Bélgorod.

Proyectiles de las tropas de Ucrania cayeron en territorio de Rusia. Foto: Efe.

Al menos tres personas han muerto este miércoles a causa de un ataque con proyectiles ejecutado por el Ejército de Ucrania contra la región rusa de Bélgorod, situada en la frontera común de los países, según han denunciado las autoridades de Rusia.

El gobernador de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, ha indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que el ataque ha alcanzado la localidad de Maslova Pristan, en el distrito de Shebekinski.

De esta manera el gobernador ha resaltado que que "las informaciones preliminares apuntan a tres muertos y un herido", aunque podría haber más víctimas civiles de Rusia.

"El edificio de una institución social ha quedado parcialmente destruido", ha señalado, antes de agregar que los equipos de rescate trabajan ya en la zona para intentar hallar a "personas que pudieran estar atrapadas entre los escombros", sin que Kiev se haya pronunciado sobre el objetivo del ataque.