Ucrania y Rusia se lanzan potentes ataques con cientos de drones y uso de artillería

Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas en ataques este lunes de las fuerzas de Rusia sobre la provincia de Jersón, una de las regiones de Ucrania con mayor territorio ocupado por Moscú desde el inicio de la invasión.

"La mañana en la región de Jersón comenzó con descargas de artillería rusa . Jersón, Stepánivka y Chornobaivka estaban bajo fuego enemigo. Los invasores han atacado zonas residenciales", han denunciado las autoridades locales en su cuenta en Telegram, que cifran en doce el número de heridos, entre ellos varios menores de edad.

La Fuerza Aérea ucraniana ha informado de que Rusia ha lanzado durante la noche 116 drones , logrando una treintena impactar en siete lugares distintos, entre ellos una instalación energética en Chernígov, pero también en Járkov y Zaporiyia.

Al menos dos personas resultaron heridas este lunes en la región de Krasnodar, en el sur de Rusia , a causa de un ataque con drones por parte de Ucrania contra la refinería de Tuapsé, informaron las autoridades locales.

"Durante la noche restos de un dron cayeron en el territorio de la refinería de Tuapsé, lo que causó un incendio en la oficina de la guardia (de la instalación)", informó la cuenta de Telegram del gabinete de crisis de la región de Krasnodar.

Las tropas ucranianas atacan suelo de Rusia habitualmente. Foto: Efe. Las tropas de Ucrania se defienden atacando Rusia. Foto Efe EFE

El incendio fue rápidamente sofocado, pero dejó dos heridos, que fueron hospitalizados, agrega la nota.

Los fragmentos de otro dron derribado en la zona cayeron sobre una vivienda, causando daños materiales a sus dueños, pero no provocaron víctimas.

250 drones de Ucrania en suelo de Rusia

Ucrania ha intensificado en los últimos meses sus ataques contra las refinerías de Rusia, que han obligado a parar estas instalaciones y generado cierto déficit de combustible en el mercado interno.

Anoche, las fuerzas de Kiev efectuaron uno de los mayores ataques con drones contra el territorio ruso, en el que fueron derribados más de 250 aparatos no tripulados.

La situación llevó al cierre temporal de varios aeropuertos, sobre todo, en el sur del país, y decenas de vuelos cancelados o aplazados.

Video: uno de los ataques de Ucrania en suelo de Rusia