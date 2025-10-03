Potente ataque de Rusia a Ucrania: 400 proyectiles sobre infraestructura de gas

Ucrania denuncia un gran ataque de Rusia, que se concentró en las infraestructura gasística del país. Los rusos usaron misiles y drones en sus acciones.

El invierno es inclemente en la guerra entre Ucrania y Rusia. Foto: Efe.

La Fuerza Aérea de Ucrania y el Ministerio de Energía del país han denunciado un "ataque combinado masivo" de Rusia que ha alcanzado esta pasada madrugada varias instalaciones de gas en 15 localidades.

El ataque, según el Ejército de Ucrania, ha comprendido el uso de casi 400 aviones no tripulados y 35 misiles, varios de ellos interceptados por la defensa aérea, pero 78 drones y 18 misiles han terminado impactando contra la infraestructura de gas en las regiones de Poltava, Sumi, Dnipropetrovsk, Odesa, Chernígov y Kiev.

Sumi y Chernígov han registrado los daños "más significativos", según la operadora estatal ucraniana Ukrenergo en su cuenta de Telegram.

Los drones ucranianos siguen cayendo en suelo de Rusia. Foto: Efe. Los drones marcan las diferencias entre las fuerzas de Ucrania y de Rusia. Foto: Efe. EFE