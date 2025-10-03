Potente ataque de Rusia a Ucrania: 400 proyectiles sobre infraestructura de gas
Ucrania denuncia un gran ataque de Rusia, que se concentró en las infraestructura gasística del país. Los rusos usaron misiles y drones en sus acciones.
La Fuerza Aérea de Ucrania y el Ministerio de Energía del país han denunciado un "ataque combinado masivo" de Rusia que ha alcanzado esta pasada madrugada varias instalaciones de gas en 15 localidades.
El ataque, según el Ejército de Ucrania, ha comprendido el uso de casi 400 aviones no tripulados y 35 misiles, varios de ellos interceptados por la defensa aérea, pero 78 drones y 18 misiles han terminado impactando contra la infraestructura de gas en las regiones de Poltava, Sumi, Dnipropetrovsk, Odesa, Chernígov y Kiev.
Te Podría Interesar
Sumi y Chernígov han registrado los daños "más significativos", según la operadora estatal ucraniana Ukrenergo en su cuenta de Telegram.
Ucrania evalúa heridos y daños
El servicio de defensa civil de Ucrania ha constatado al menos tres heridos por estos ataques en la región de Járkov, donde además un incendio provocado por los bombardeos de Rusia ha arrasado una importante granja porcina del municipio de Nova Vodolaha. Dpa