Sin paz a la vista, Rusia sigue avanzando en Ucrania y toma otra localidad

Rusia dice que sus tropas siguen avanzando en Ucrania con la toma de otra localidad en Dnipropetrovsk. Ya son más de 200 durante este año.

Las tropas de Rusia, cada vez más afirmadas en el ese de Ucrania. Foto: Efe.

Las autoridades de Rusia han asegurado este miércoles que sus tropas han continuado sus ataques y avances territoriales en la provincia de Dnipropetrovsk, en Ucrania, donde lograron penetrar a finales de agosto, tras la toma de una nueva localidad en esta zona del país europeo.

"Unidades del grupo de fuerzas Este siguen avanzando en las profundidades de las defensas enemigas y han liberado la localidad de Verbove, en Dnipropetrovsk", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram, sin que el Gobierno de Ucrania se haya pronunciado al respecto.

Ucrania reconoció a finales de agosto por primera vez la entrada de tropas rusas en la zona, al hilo de sus avances en otras provincias del este de Ucrania, principalmente en Donetsk y Lugansk, en el marco de los ataques por la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente de Rusia, Vladimir Putin.

drones ucranianos efe tropas ucranianas Ucrania Las tropas de Ucrania buscan los modos de enfrentar a la poderosa Rusia. Foto Efe EFE