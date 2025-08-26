Ucrania lanzó sobre suelo de Rusia 191 drones, bombas y un misil de largo alcance

Rusia asegura haber derribado durante el último día más de 190 drones lanzados por Ucrania contra su suelo, además de seis bombas guiadas y un misil Neptune.

El Gobierno de Rusia ha asegurado este martes que sus sistemas de defensa aérea han derribado durante el último día más de 190 drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra su territorio y la península de Crimea, anexionada en 2014 por Moscú, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que durante las últimas 24 horas han sido destruidos 191 aparatos aéreos no tripulados, así como seis bombas guiadas y un misil de largo alcance Neptune, sin dar más detalles sobre los lugares de las interceptaciones o sobre posibles víctimas por estos ataques.

Apenas unas horas antes, había especificado que durante la madrugada habían sido derribados unos 50 drones ucranianos, incluidos seis sobre la península de Crimea, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión de Ucrania firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin, sin que los esfuerzos internacionales hayan llevado a las partes a firmar un acuerdo de paz.

Por su parte, el Estado Mayor del Ejército de Ucrania ha apuntado en su cuenta en la red social Facebook que entre la noche del lunes y la madrugada del martes han sido destruidos 47 drones lanzados por las tropas rusas.