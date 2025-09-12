Ucrania ataca suelo de Rusia con 221 drones: algunos llegan hasta Moscú

Rusia anuncia el derribo de más de 221 drones lanzados por Ucrania, incluidos nueve en la región de Moscú.

Las tropas de Rusia vigilan las incursiones de drones desde Ucrania. Foto: Efe

Las autoridades de Rusia han asegurado este viernes haber derribado más de 220 drones lanzados por las tropas de Ucrania contra su territorio, incluidos nueve en la región de Moscú, en medio de la guerra desatada por la invasión rusa, iniciada en febrero de 2022.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado en un comunicado en su cuenta en Telegram que las fuerzas de defensa aérea han interceptado un total de 221 drones ucranianos, entre los que figuran 85 en Briansk, 42 en Smolensk, 28 en Leningrado, 18 en Kaluga y catorce en Nóvgorod, como parte de los ataques.

Además, han sido destruidos nueve drones en la región de Oriol, siete en Bélgorod, tres en Rostov y Tver, y uno en Peskov, Tula y Kursk, respectivamente.

Los drones, armas habituales de rusos y ucranianos en la guerra. Foto: Efe. Los drones de Ucrania siguen cayendo en suelo de Rusia. Foto: Efe. EFE