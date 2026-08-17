Tuve la regla a los 6 años y los médicos no tenían ni idea de por qué

A los seis años, Gabby tuvo su primera menstruación y le empezó a crecer vello corporal.

Su madre, alarmada por lo que le estaba sucediendo a su primogénita, la llevó al médico.

"Los miembros del equipo de pediatría tuvieron que investigar porque nunca habían oído hablar de un caso como este", cuenta Gabby al Servicio Mundial de la BBC.

"Tuvieron que contactar con otros hospitales del Reino Unido para encontrar más información sobre cómo tratar mis síntomas".

Gabby, que ahora tiene 26 años, fue diagnosticada con pubertad precoz central (PPC), que se produce cuando un niño comienza la pubertad antes de los ocho años en las niñas o antes de los nueve en los niños.

Las estimaciones sobre cuántas personas padecen esta afección varían significativamente entre países.

Las niñas tienen más probabilidades de verse afectadas: a nivel mundial, el número de casos nuevos cada año oscila entre 0,2 y 26 por cada 10.000 niñas y entre 0,02 y 0,9 por cada 10.000 niños.

Y quienes experimentan una pubertad precoz no solo sufren los efectos inmediatos, sino que también se enfrentan a un mayor riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares más adelante en la vida.

"Me sentí como un extraña"

Gabby Gabby dice que quiere romper el estigma que rodea a la pubertad precoz.

Gabby era tan pequeña cuando empezó la pubertad que no tiene muchos recuerdos. Pero los momentos que sí recuerda fueron dolorosos y perturbadores.

"Tengo recuerdos de mí misma en posición fetal en el suelo, sufriendo muchísimo dolor", dice.

Tras casi un año de pruebas y derivaciones a especialistas, y después de que una resonancia magnética de su cerebro no revelara lesiones evidentes que pudieran haberla desencadenado, a Gabby se le diagnosticó pubertad precoz central y comenzó a tomar bloqueadores hormonales, conocidos como agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina (GnRH).

"Me sentía como una extraña porque me estaban haciendo todas esas pruebas y me ponían inyecciones cada tres semanas para frenar mis hormonas", dice.

Gabby Gabby dice que, cuando era adolescente, parecía mayor que sus amigas.

Las inyecciones regulares de GnRH detienen el avance de la pubertad, permitiendo que el niño crezca a un ritmo normal para su edad. La medicación se interrumpe generalmente entre los 11 y los 12 años, y la pubertad se reanuda con normalidad.

Aunque los medicamentos fueron efectivos para frenar el desarrollo de Gabby, ella ya había pasado un año experimentando los cambios corporales propios de la pubertad.

"Al mirarme en el espejo, no lograba entender quién era, porque aparentaba más edad de la que sentía. Creo que eso me hizo sentir que tenía que ser más madura de lo que probablemente debería haber sido para mi edad", comenta.

¿Qué causa la pubertad precoz?

Existen dos tipos de esta afección:

La pubertad precoz periférica (PPP) se produce cuando los ovarios y los testículos comienzan a liberar hormonas sexuales demasiado pronto, sin la intervención del hipotálamo, una zona del cerebro que actúa como centro de control de las hormonas del cuerpo. Generalmente, esto se debe a una afección subyacente, como tumores ováricos o testiculares, trastornos suprarrenales o la exposición a fuentes externas de esteroides sexuales.

La pubertad precoz central (PPC) se produce cuando el cuerpo inicia la pubertad demasiado pronto, pero progresa con normalidad. Es la forma más común de pubertad precoz y, por lo general, no tiene una causa identificable.

Un estudio de 2020 con 8.596 niños en Dinamarca y realizado entre 1998 y 2017 reveló que, en promedio, 9,2 niñas por cada 10.000 y 0,9 niños por cada 10.000 fueron diagnosticados con pubertad precoz central cada año.

También descubrieron un aumento del triple en las tasas de incidencia en las niñas y del doble en los niños a lo largo del período de 20 años.

En Corea del Sur, un análisis de las reclamaciones al seguro nacional entre 2008 y 2014 estimó que 26,28 niñas por cada 10.000 tenían PPC, en comparación con solo 0,7 niños por cada 10.000.

Los investigadores no comprenden del todo por qué las niñas se ven afectadas de forma desproporcionada, pero sugieren que podría deberse a una combinación de factores ambientales y biológicos. También podría ser indicativo de una tendencia más generalizada hacia una pubertad más temprana en las niñas de la población general.

Un metaanálisis de 44 estudios realizado en 2025 reveló que la edad promedio a la que las niñas comenzaban a desarrollar los senos disminuyó aproximadamente tres meses cada década entre 1977 y 2013.

Los estudios han demostrado que los chicos también podrían estar comenzando la pubertad antes, aunque el cambio es menos drástico.

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Ana Pinheiro Machado Canton, endocrinóloga de la Universidad de São Paulo en Brasil, afirma haber tratado a niños de tan solo un año de edad que presentaban esta afección.

En casos tan extremos, la causa más probable son las lesiones en el hipotálamo. También se ha observado que los tumores cerebrales pueden desencadenar una aparición temprana.

Canton y su grupo de investigación plantean la hipótesis de que existen factores externos que influyen en la situación, como la dieta y el medio ambiente.

"La elevada proporción de obesidad infantil es un factor que debemos tener muy en cuenta, porque cuando el niño tiene obesidad, la pubertad se acelera", afirma.

Se ha descubierto que el tejido adiposo aumenta los niveles de hormonas sexuales, incluido el estrógeno, así como de una hormona llamada luptina, que contribuye al crecimiento óseo. Los investigadores creen que esto podría estar desencadenando la pubertad precoz en algunos niños.

Bruno Bernardi La familia Bernardi descubrió que porta una mutación que predispone a sus hijas a la pubertad precoz central.

La genética también puede influir. En 2013, un trabajo pionero del equipo que lidera la profesora Anna Claudia Latronic, y la Universidad de Harvard, identificó que una mutación en un gen llamado MKRN3, entre otros, podría desencadenar una pubertad precoz central.

Las hermanas Lara, de 10 años, y Beatriz, de ocho, son portadoras de la mutación, que solo se descubrió cuando Lara comenzó a mostrar signos de desarrollo mamario a una edad temprana.

"La situación me asustó mucho, porque solo tenía cinco años y diez meses; era demasiado pequeña para estar pasando por esto", dice su madre, Léia Bernardi.

Mediante pruebas genéticas, Canton y su equipo pudieron identificar que la mutación se había transmitido por vía paterna y que la hermana menor, Beatriz, tenía una probabilidad casi segura de desarrollar también PPC.

Esto significaba que, cuando empezara a mostrar signos de desarrollo a los siete años, el tratamiento podría comenzar de inmediato.

"Me puse muy nerviosa, porque sentía que habíamos perdido una parte de su infancia", dice Léia.

Riesgos de cáncer y enfermedades cardiovasculares

Canton advierte que el impacto de la pubertad precoz central no tratada supone un riesgo significativo para la salud, tanto mental como física.

"Imagínate a una niña que empieza a desarrollar los senos a los seis o siete años: se vuelve muy diferente de sus amigas y de otras niñas de su misma edad en la escuela, lo cual es bastante difícil", dice.

Biológicamente, los niños que comienzan la pubertad precozmente tienden a desarrollar una estatura baja.

"Las hormonas sexuales son responsables de la maduración ósea, por lo que si la pubertad llega antes, la maduración ósea se acelera demasiado y se detiene prematuramente el crecimiento", explica Canton.

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Grandes estudios poblacionales también han encontrado una asociación entre el inicio temprano de la pubertad y un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y cánceres relacionados con las hormonas sexuales, incluidos el cáncer de mama y el de endometrio.

Sin embargo, estos riesgos pueden mitigarse mediante un diagnóstico precoz y la intervención médica lo antes posible, afirma Canton.

"Hemos estado utilizando el tipo de tratamiento que tenemos hoy en día durante las últimas tres o cuatro décadas, y es muy eficaz", añade.

Bruno Bernardi Beatriz (izquierda) y Lara (derecha) continuarán tomando bloqueadores hormonales hasta que tengan alrededor de 11 años.

A pesar de sus temores iniciales, los padres Léia y Bruno se sienten aliviados al ver que sus hijas disfrutan de una infancia más normal.

"Cuando Lara empezó [la pubertad], se preguntaba por qué solo le pasaba a ella. ¿Por qué era diferente? ¿Por qué tenía que tomar esa medicación?", dice Léia.

Esperan que, al compartir su experiencia, puedan concienciar a otros padres y animarlos a buscar ayuda cuanto antes.

A Gabby también le apasiona hablar abiertamente sobre el tema y utiliza sus plataformas de redes sociales para ayudar a otros a sentir menos vergüenza en torno a esta afección.

"Me enfadaba un poco lo poco que había disponible", dice. "Al ver que tanta gente se ponía en contacto conmigo, supe que había hecho lo correcto al contarle al mundo lo que había pasado".

*Con información adicional de Paula Adamo Idoeta.

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Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC