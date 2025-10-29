Trump seduce a Kim Jong Un, líder de Corea del Norte, quien lo recibe con misiles

Donald Trump podría reunirse pronto con Kim Jong Un "en un futuro no muy lejano". Corea del Norte lo "recibió" con el disparo de un misil.

Trump ha indicado a la prensa a bordo del Air Force One que Corea del Norte "ha estado lanzando misiles desde hace décadas" y ha ensalzado que "siempre tuvo una muy buena relación" con Kim. "En algún momento me reuniré con él. El calendario está muy apretado", ha dicho, tras mostrarse abierto a un encuentro en Corea del Sur en el marco de su viaje.

Así, ha reiterado que ambos tienen "más que una relación". "Tenemos un buen entendimiento de cada uno. Nos hemos reunido, hemos hablado numerosas veces", ha destacado, al tiempo que ha señalado que "en algún momento" habrá contactos. "Creo que les gustaría, a mí me gustaría", ha zanjado.

A Donald Trump le "encantaría" Donald Trump ya indicó el lunes que "le encantaría" mantener una reunión con el líder de Corea del Norte y abrió incluso la puerta a extender su gira oficial en Asia para poder encajar este encuentro. "Si quiere que nos reunamos, estaré en Corea del Sur", esgrimió.