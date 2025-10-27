Donald Trump asegura que "le encantaría" reunirse con Kim Jong Un de Corea del Norte

Ha dicho Donald Trump que un próximo viaje podría servir para verse con Kim Jong Un, el líder de Corea del Norte.

Donald Trump y Kim Jong Un tuvieron una cita hace años, en la frontera entre las dos coreas. Foto: Efe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que "le encantaría" mantener una reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y ha abierto la puerta a extender su gira oficial en Asia para poder encajar este encuentro.

"Me encantaría reunirme con él, si él quiere mantener una reunión", ha dicho Trump a bordo del Air Force One de camino a Japón tras una visita a Malasia. "Me llevo muy bien con Kim Jong Un. Me cae bien. Yo le caigo bien. Si quiere que nos reunamos, estaré en Corea del Sur", ha señalado, en referencia a la siguiente parada en su gira tras Tokio.

Así, tras ser preguntado sobre si estaría dispuesto a extender su gira para mantener este encuentro, ha reconocido que es algo que "no había pensado". "Creo que la respuesta sería que sí. Lo haríamos, lo haría. (Corea del Sur) Es nuestra última parada, así que sería fácil hacerlo. Sí, lo haría", ha sostenido.

Donald Trump invita a Kim Jong Un "Si quiere una reunión, estaré en Corea del Sur", ha reiterado Donald Trump, antes de apuntar que Washington sopesaría una retirada de sanciones a Pyongyang para lograr un acuerdo. "Hay sanciones, es algo grande para empezar", ha señalado Trump, quien ha insistido en que "tiene una buena relación" con Kim y que el líder norcoreano "sabe" que estará en Corea del Norte. "Si quiere reunirse, me encantaría reunirme con él", ha zanjado.

Kim Jong un sigue adelante con sus proyectos bélicos en Corea del Norte. Foto: Efe. Donald Trump sabe del poder militar de Kim Jong Un en Corea del Norte. Foto: Efe. EFE El inquilino de la Casa Blanca ya expresó el domingo su disposición a mantener un encuentro con Kim en Corea del Sur en caso de que el líder de Corea del Norte le trasladara su interés en sacar adelante una reunión. Fuentes gubernamentales estadounidenses indicaron posteriormente que el encuentro no aparecía incluido en la agenda oficial del viaje de Trump, si bien admitieron que "las cosas pueden cambiar".