Trump rechazó la invitación de Maduro y calificó su carta como "plagada de mentiras"

La Casa Blanca confirmó que no habrá negociación y acusó al régimen venezolano de impulsar el narcotráfico en la región.

Este lunes, la portavoz oficial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó una invitación de Nicolás Maduro para entablar un diálogo sobre las tensiones en el mar Caribe. Además, definió el mensaje de esa carta como "plagado de mentiras".

En la conferencia de prensa, la portavoz aseguró que la postura de Estados Unidos respecto al régimen venezolano y a Maduro es irreversible, y volvió a calificar al mandatario de Venezuela como "ilegítimo".

Karoline Leavitt La carta fue enviada tras el primer ataque de los buques estadounidenses, a principios de septiembre. EFE

Leavitt agregó: "Trump ha demostrado claramente que está dispuesto a utilizar todos los medios necesarios para frenar el tráfico ilegal de drogas provenientes del régimen de Venezuela".

Estos comentarios se enmarcan en el fuerte despliegue de buques estadounidenses en el Caribe, donde las fuerzas de Estados Unidos ya han derribado varias embarcaciones que salieron desde Venezuela y que aparentemente transportaban drogas. Por su parte, Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de realizar ataques ilegales.