Trump impone una tarifa de US$100.000 para las visas H-1B destinadas a trabajadores cualificados

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , firmó este viernes una orden ejecutiva que añade una tarifa de US$100.000 para los solicitantes del programa de visas H-1B, cuyo objetivo es atraer a trabajadores cualificados del extranjero a ciertas industrias.

La orden, que entra en vigor el domingo, menciona el "abuso" del programa y restringirá la entrada a EE.UU. de los que tengan una visa H-1B si se encuentran fuera del país a menos que se realice el pago.

Los críticos del programa han argumentado durante mucho tiempo que las visas H-1B socavan la fuerza laboral estadounidense, mientras que sus partidarios, incluido el multimillonario Elon Musk, argumentan que permite a Estados Unidos atraer a los mejores talentos de todo el mundo.

El viernes, en el Despacho Oval, acompañó a Trump el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick.

"US$100.000 al año para visas H1-B, y todas las grandes empresas están de acuerdo", dijo. "Hemos hablado con ellas".

"Si van a capacitar a alguien, deben capacitar a un recién graduado de una de las mejores universidades de nuestro país. Capaciten a estadounidenses. Dejen de traer gente para quitarnos el trabajo."

Desde 2004, el número de solicitudes H-1B se ha limitado a 85.000 al año.

Hasta ahora, las visas H-1B conllevaban distintos costos administrativos que sumaban alrededor de US$1.500.

Los datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) muestran que las solicitudes de visas H-1B para el siguiente año fiscal se redujeron a aproximadamente 359.000, el mínimo en cuatro años.

El mayor beneficiario del programa durante el año fiscal anterior fue Amazon, seguido de los gigantes tecnológicos Tata, Microsoft, Meta, Apple y Google, según estadísticas gubernamentales.

La BBC se ha puesto en contacto con estas empresas para obtener sus comentarios.

Getty Images Para entrar a EE.UU. los beneficiarios de la visa H-1B deberán tener una prueba de que han pagado los US$100.000.

"Un impacto devastador"

Tahmina Watson, abogada fundadora de Watson Immigration Law, declaró a la BBC que el fallo podría ser un golpe fatal para muchos de sus clientes, en su mayoría pequeñas empresas y startups.

"Casi todos se verán impedidos de acceder a un empleo. Estos US$100.000 como punto de entrada tendrán un impacto devastador", añadió, señalando que muchas pequeñas y medianas empresas "dirán que, en realidad, no encuentran trabajadores para el puesto".

"Cuando los empleadores patrocinan talento extranjero, la mayoría de las veces lo hacen porque no han podido cubrir esas vacantes", añadió Watson.

Jorge López, presidente del grupo de práctica de inmigración y movilidad global Littler Mendelson PC, afirmó que una tarifa de US$100.000 "frenará la competitividad estadounidense en el sector tecnológico y en todas las industrias".

Algunas empresas podrían considerar establecer operaciones fuera de EE.UU., aunque hacerlo puede ser un desafío en la práctica, añadió.

El debate sobre las visas H-1B ya había causado divisiones en el equipo y los partidarios de Trump, enfrentando a quienes estaban a favor de las visas con críticos, como el exestratega Steve Bannon.

Trump declaró a la prensa en la Casa Blanca en enero que comprende ambos lados del debate sobre las visas H-1B.

Cambios de postura

Getty Images Trump afirmó que Estados Unidos no puede tener "una migración abierta desde ningún país donde no podamos investigar y evaluar de forma segura y fiable a quienes buscan entrar".

El año pasado, mientras buscaba el apoyo de la industria tecnológica durante la campaña electoral, Trump prometió facilitar el proceso de atracción de talento, llegando incluso a proponer la residencia permanente para graduados universitarios.

"Se necesita una reserva de personal para trabajar en las empresas", declaró en el podcast All-In. "Hay que ser capaz de reclutar y retener a estas personas".

A principios de su primer mandato en 2017, Trump firmó una orden ejecutiva que aumentó el escrutinio de las solicitudes H-1B, buscando mejorar la detección del fraude.

Los rechazos alcanzaron un máximo histórico del 24% en el año fiscal 2018, en comparación con entre el 5% y el 8% con Barack Obama y entre el 2% y el 4% con Joe Biden.

En ese momento las empresas tecnológicas se opusieron.

La posibilidad de restricciones adicionales al programa H-1B ha causado considerable preocupación en países como India, que es de lejos el principal país de origen de los solicitantes de este tipo de visas.

BBC

FUENTE: BBC