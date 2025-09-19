Rusia y Estados Unidos se reunirán en unos días para hablar de asuntos pendientes

Rusia confirma que su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov y el de Estados Unidos, Marco Rubio, mantendrán la semana que viene una reunión en Nueva York.

Sergei Lavrov, al frente de la delegación de Rusia que irá a Estados Unidos. Foto: Efe

Las autoridades de Rusia han confirmado este viernes que el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, mantendrá una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que se celebrará la semana que viene en la ciudad estadounidense de Nueva York.

El encuentro ha sido confirmado por el representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, quien ha dicho que por ahora no se han fijado los detalles del encuentro.

"No puedo revelar los detalles porque aún no existen", ha dicho en declaraciones a la cadena de televisión Rossiya-24.

Rusia asegura que no hay agenda definida "Está claro que discutirán un amplio abanico de asuntos, tanto a nivel bilateral como multilateral. Aún no hay agenda como tal, pero la reunión está planeada", ha manifestado, antes de destacar que "es la primera reunión (entre Lavrov y un jefe de la diplomacia de Estados Unidos) desde 2021", tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Marco Rubio, delegado de Trump en Estambul. Foto: EFE Marco Rubio, al frente de la diplomacia de Estados Unidos, charlará con Rusia. Foto: Efe EFE