Trump impone aranceles globales para aislar a Irán y escala la presión internacional

Estados Unidos anunció aranceles del 25% a países que comercien con Irán en medio de protestas y represión interna.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió subir la apuesta contra Irán y llevar el conflicto a un terreno que conoce bien: el comercio internacional. A través de su red Truth Social, anunció la imposición de aranceles del 25% a todos los países que mantengan vínculos comerciales con Teherán, una medida que busca aislar económicamente al régimen iraní tras la represión de las protestas que dejaron casi 600 muertos.

“Con efecto inmediato, cualquier país que mantenga relaciones comerciales con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todas y cada una de las operaciones comerciales que realice con los Estados Unidos de América”, escribió Trump. Y remató con una definición sin matices: “La presente orden es definitiva y concluyente”. Según el mandatario, la decisión responde al uso de fuerza letal contra manifestantes, una línea que Irán estaría “empezando a cruzar”.

https://www.bbc.com/mundo/articles/czx18kv9pq5o El presidente Donald Trump ordenó el pasado mes un "bloqueo" de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela. Getty Images La estrategia de Donald Trump El anuncio no llega aislado. Trump viene combinando sanciones económicas con amenazas explícitas de acción militar. “Estamos barajando algunas opciones muy contundentes”, dijo a periodistas a bordo del Air Force One, y lanzó una advertencia directa: “Si lo hacen, les golpearemos con una fuerza que nunca antes han sufrido”. En su entorno admiten que se analizan desde ciberataques hasta operaciones militares directas, incluso en coordinación con Israel.

El impacto potencial de la medida es amplio. China, Brasil, Turquía y Rusia figuran entre los países que mantienen relaciones comerciales con Irán, lo que transforma la decisión estadounidense en un mensaje indirecto al sistema internacional. Para Trump, el cálculo es claro: encarecer el costo de hacer negocios con Teherán y forzar una negociación desde una posición de máxima presión. “Irán quiere negociar”, insistió el presidente, convencido de que el desgaste económico terminará inclinando la balanza.

Donald Trump Desde Teherán, la respuesta fue inmediata. El canciller Abbas Araghchi aseguró ante diplomáticos extranjeros que “la situación está totalmente bajo control” y acusó a Estados Unidos e Israel de instigar la violencia. “Las manifestaciones se tornaron violentas y sangrientas para dar una excusa al presidente estadounidense para intervenir”, afirmó, en declaraciones difundidas por Al Jazeera. Aun así, dejó abierta una puerta: Irán está “abierto a la diplomacia”.