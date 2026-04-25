Trump canceló misión de Kushner y Witkoff a Pakistán y endureció la negociación con Irán

Trump suspende el viaje de Kushner y Witkoff a Pakistán para negociar, en medio de la crisis con Irán, lo que endurece el tono diplomático.

La decisión de Donald Trump de cancelar el viaje a Pakistán de Jared Kushner y el enviado Steve Witkoff marca un giro relevante en la estrategia diplomática de Estados Unidos frente a Irán. La misión tenía como objetivo avanzar en un posible acuerdo indirecto, en un momento en que las tensiones ya son elevadas y el margen para evitar una escalada es cada vez más estrecho.

Según publicó el New York Times, la visita a Pakistán formaba parte de un esfuerzo por abrir canales de diálogo y facilitar entendimientos en un escenario delicado. Sin embargo, la cancelación sugiere un endurecimiento de la postura estadounidense, priorizando otras vías de presión o negociación directa en lugar de intermediaciones regionales.

image "El presidente Donald Trump canceló los planes para que dos de sus principales asesores viajaran a Pakistán para una ronda de conversaciones sobre Irán, horas después de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní abandonara el país", escribió The New York Times.

En este contexto, distintos analistas consideran que la suspensión del viaje no es un hecho menor. Al contrario, podría interpretarse como una señal de que Washington busca reposicionarse con mayor firmeza en la mesa de negociación, elevando las exigencias hacia Teherán en un momento crítico.

El conflicto ya está en curso a nivel diplomático y estratégico, y los esfuerzos actuales apuntan precisamente a evitar un desenlace mayor, como una confrontación abierta o un escenario de alto impacto. La cancelación de esta misión reduce, al menos temporalmente, una vía de diálogo que podía contribuir a descomprimir tensiones.