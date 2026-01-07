Trump asegura que Venezuela entregará a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo

El presidente de EE.UU., Donald Trump , aseguró este martes que Venezuela entregará a su país entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo.

"Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, no sujeto a sanciones, a los Estados Unidos de América", escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social tres días después de que fuerzas de su país detuvieran a Nicolas Maduro y lo llevaran a Nueva York para que compareciera ante un juez por cargos de narcotráfico.

"Este petróleo se venderá a precio de mercado, y yo, como presidente de los Estados Unidos de América, controlaré los fondos para garantizar que se utilicen en beneficio del pueblo de Venezuela y de los Estados Unidos", dijo el presidente estadounidense.

"Le he pedido al Secretario de Energía, Chris Wright, que implemente este plan de inmediato. El petróleo será transportado en buques cisterna y llevado directamente a los muelles de descarga en los Estados Unidos. Gracias por su atención a este asunto", concluyó diciendo en el mensaje.

Según destaca el colaborador de BBC Mundo en Venezuela, Gustavo Ocando, el anuncio de Trump se produce horas después de que algunos medios informaran que 11 buques cisterna de Chevron, la única compañía petrolera estadounidense que opera en Venezuela, van de camino hacia el país sudamericano.

Según Ocando, la cifra de entre 30 y 50 millones de barriles equivaldría a la del petróleo venezolano que está retenido desde que EE.UU. impuso un bloqueo en diciembre.

Esa cantidad equivaldría a entre 5 y 7 semanas del nivel actual de producción de petróleo en Venezuela, según nuestro colaborador.

Los planes de Trump

Getty Images Venezuela produce escasamente un tercio del petróleo que hace una década.

Trump dejó clara su intención de aprovecharse de las reservas petroleras de Venezuela pocas horas después de la incursión militar en la que Nicolás Maduro y su esposa fueron detenidos.

El presidente de EE.UU. quiere que las empresas petroleras estadounidenses inviertan miles de millones de dólares en la nación sudamericana, que tiene los mayores yacimientos de crudo del mundo, para reactivar ese recurso hoy subexplotado.

El sábado pasado Trump expresó que las empresas estadounidenses repararán la "muy dañada" infraestructura petrolera y "empezarán a generar dinero para el país".

Pero los expertos advierten de los inmensos desafíos que enfrenta el plan de Trump, señalando que harán falta miles de millones y hasta una década para restaurar la producción petrolera de Venezuela a sus niveles de hace dos décadas.

Chevron es el único productor estadounidense todavía activo en Venezuela, después de recibir una licencia de operación bajo el anterior presidente Joe Biden en 2022 que se ha ido renovando, a pesar de las sanciones de EE.UU.

La compañía actualmente es responsable de aproximadamente una quinta parte de la extracción de petróleo venezolano.

Trump afirmó este martes que la industria petrolera estadounidense podría estar "en pleno funcionamiento" con operaciones ampliadas en Venezuela en un plazo de 18 meses.

Trump declaró a NBC News que "se tendrá que invertir una cantidad enorme de dinero, y las compañías petroleras lo invertirán, y luego se les reembolsará a través de nosotros o mediante los ingresos generados".

Representantes de las principales compañías petroleras estadounidenses tienen previsto reunirse con la administración Trump a finales de esta semana, según informó CBS News, socio de la BBC.

FUENTE: BBC