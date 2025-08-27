Tragedia en Turquía: murió el esposo durante la celebración de su casamiento

La tradición de disparar al aire durante los casamientos volvió a provocar una fatalidad en Turquía. El sospechoso detenido es pariente de la esposa.

Un hecho insólito se vivió en ebinkarahisar, Turquía, durante la celebración de un casamiento, donde un hombre falleció tras recibir un disparo. Esta persona, de 23 años, murió durante un acto que suele realizarse en este tipo de celebraciones. El tirador habría sido un pariente de su esposa.

Todo ocurrió cuando la pareja recién casada se retiraba de la ceremonia y comenzaron a efectuarse disparos en modo de celebración, algo habitual en este país.

Este familiar de la esposa fue detenido por las fuerzas de seguridad locales, que luego encontraron dos pistolas sin licencia en el jardín de su vivienda. Actualmente, la fiscalía local, se encuentra investigando el incidente.

Disparos en un casamiento, una tradición habitual En Turquía, especialmente en la región del Mar Negro, al norte del país, los disparos como forma de celebrar un casamiento suelen ser una tradición que, en este caso, terminó en fatalidad.