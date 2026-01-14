Tragedia en Tailandia: al menos 30 muertos y más de 60 heridos tras la caída de una grúa sobre un tren

Al menos 30 personas murieron y otras 67 resultaron heridas luego de que una grúa de construcción cayera sobre un tren de pasajeros en el noreste de Tailandia.

Una tragedia ferroviaria ocurrió al noreste de Tailandia, donde al menos 30 personas murieron y unas 67 sufrieron heridas de diversa consideración tras la caída de una grúa de construcción que impactó sobre un tren de pasajeros y provocó su descarrilamiento.

Según informaron medios internacionales, el hecho ocurrió en la localidad de Ban Thanon Khot, en el subdistrito de Si Khiew. El tren involucrado cubría el trayecto entre Bangkok y la provincia de Ubon Ratchathani cuando fue alcanzado por la estructura metálica.

Cómo ocurrió el trágico accidente en Tailandia De acuerdo a los primeros reportes, la grúa cedió mientras sostenía un puente ferroviario en construcción y se desplomó sobre la formación en marcha. El impacto detuvo abruptamente el tren, provocó su descarrilamiento y desencadenó un incendio que se propagó rápidamente con pasajeros aún en el interior de los vagones.

Ante la magnitud del siniestro, se desplegó de inmediato un amplio operativo de rescate. En el lugar trabajaron efectivos de la policía local, paramédicos y bomberos, que combatieron las llamas y asistieron a las víctimas, mientras equipos de rescate se adentraban entre los escombros para evacuar a los heridos.