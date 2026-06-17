Tragedia en Estados Unidos: quiénes eran los ocho tripulantes que murieron en el accidente del bombardero B-52

La Fuerza Aérea de Estados Unidos dio a conocer este miércoles la identidad de las ocho personas que murieron en el accidente de un bombardero B-52 Stratofortress ocurrido esta semana en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California. La publicación de los nombres se produjo dos días después de la tragedia que conmocionó a la comunidad militar y aeronáutica del país.

Las víctimas fallecieron cuando la aeronave se estrelló poco después de despegar durante una operación rutinaria . Se trataba de pilotos, oficiales de sistemas de armas e ingenieros de pruebas de vuelo vinculados tanto a la Base Edwards como a Boeing y otras empresas contratistas que colaboran con los programas de evaluación y desarrollo aeronáutico.

Según informó la institución militar, los nombres fueron divulgados una vez completado el proceso de notificación a los familiares directos. El procedimiento incluyó un período de espera de 24 horas tras la comunicación oficial, en cumplimiento de los protocolos establecidos por el Departamento de Guerra.

La lista de fallecidos incluye al coronel Gregory Watson, de 53 años; al teniente coronel Gabriel Estrella, de 40; al teniente coronel retirado Miles Middleton, de 50; y a los mayores Alexander Davis, de 34 años, Robert Dee, de 40, y Brad Hovey, de 35.

También perdieron la vida los ingenieros de pruebas de vuelo Jeromy Smith, de 32 años, y Christopher Rischar, de 41. Todos formaban parte de equipos especializados en operaciones y ensayos vinculados a uno de los programas aeronáuticos más importantes de las fuerzas armadas estadounidenses.

El coronel Thomas Tauer, comandante del Ala de Pruebas 412, rindió homenaje a los fallecidos en un mensaje dirigido a trabajadores y familiares del centro de pruebas. Según el comunicado oficial, afirmó que "eran profesionales dedicados, queridos miembros de sus familias y compañeros de equipo irremplazables".

Cómo ocurrió el accidente en la Base Edwards

La Base de la Fuerza Aérea Edwards explicó que el bombardero se accidentó el 15 de junio poco después de despegar desde el aeródromo militar. A través de una publicación en la red social X, la institución indicó que el avión cayó tras iniciar el vuelo a las 11:20 de la mañana, hora local.

Las fuerzas armadas señalaron además que los equipos de emergencia acudieron "de inmediato" al lugar del siniestro y remarcaron que continuarán brindando información conforme avance la investigación sobre las causas del accidente.

Imágenes registradas en las inmediaciones de la base aérea, ubicada en el condado de Kern, a unos 200 kilómetros al noroeste de Los Ángeles, mostraron una extensa columna de humo negro elevándose desde la zona donde impactó la aeronave.

Ocho personas fallecen en accidente de bombardero de EE.UU. estrellado en California

El B-52 Stratofortress, un símbolo del poder aéreo estadounidense

El B-52 Stratofortress es uno de los aviones militares más emblemáticos de Estados Unidos. Introducido en la década de 1950, continúa siendo una pieza fundamental de la capacidad estratégica de la Fuerza Aérea gracias a su alcance, autonomía y capacidad para transportar armamento convencional y nuclear.

Fabricado por Boeing, este bombardero ha participado en numerosos conflictos y operaciones militares a lo largo de más de siete décadas de servicio. Su presencia se extendió desde la guerra de Vietnam hasta distintos despliegues en Medio Oriente, convirtiéndose en uno de los sistemas de armas más longevos de la historia de la aviación militar.

Mientras las autoridades avanzan con las pericias para determinar qué provocó el accidente, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la comunidad de Edwards continúan rindiendo homenaje a los ocho especialistas que perdieron la vida durante una misión de rutina.