Trabajadores del Museo Louvre inician una huelga por tiempo indeterminado

Los trabajadores del Museo Louvre están convocados a una huelga indefinida a partir de este lunes en protesta por las condiciones laborales, la falta de recursos y el estado de algunas instalaciones del emblemático museo parisino, en un contexto marcado además por el reciente robo de joyas de la corona de Francia , que aún no han sido recuperadas.

“Hay tal nivel de exasperación que todo indica que las condiciones están dadas para una huelga muy potente”, afirmó este domingo a la cadena BFMTV Christian Galani, representante del sindicato CGT en el Louvre .

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la central sindical, junto con CFDT y Sud, presentó el preaviso de paro y celebrará una asamblea general a primera hora del lunes para definir la modalidad final de la protesta.

Galani subrayó la necesidad de “priorizar y establecer una jerarquía de medidas de emergencia”, con foco en “el estado ruinoso del edificio y la seguridad de la institución”. Según denunció, en los últimos 15 años el museo perdió más de 200 puestos de trabajo —sobre una planta de unos 2.200 empleados—, mientras que el número de visitantes creció de manera sostenida hasta convertir al Louvre en el museo más visitado del mundo.

El robo en el Louvre ha conmocionado a los museos de todo el mundo, obligándolos a revisar sus medidas de seguridad.

En 2024, la institución recibió 8,7 millones de visitantes, de los cuales el 69 % fueron extranjeros. En ese marco, los sindicatos rechazan el nuevo sistema de precios diferenciados que el museo aplicará desde enero próximo. A partir del 14 de ese mes, la entrada para los residentes fuera del Espacio Económico Europeo pasará de 22 a 32 euros, un aumento del 45 %, justificado por las autoridades como un aporte para financiar la renovación del patrimonio nacional. Para los gremios, la medida “crea una discriminación inaceptable”.

La huelga es por falta de recursos y problemas de seguridad

Entre los principales reclamos figuran el abandono de esa suba tarifaria, la creación de al menos 200 puestos de trabajo en el área de seguridad, aumentos salariales y el fin del actual modelo de gobernanza, al que califican de piramidal y excesivamente compartimentado.

En vísperas de la huelga, el Ministerio francés de Cultura anunció que encargó a Philippe Jost, presidente de la institución pública Reconstruir Notre Dame, una misión de dos meses para proponer “medidas y cambios necesarios” que permitan afrontar los desafíos del museo. Jost trabajará bajo la supervisión de la presidenta del Louvre, Laurence des Cars, y deberá presentar sus recomendaciones a fines de febrero.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c8eypxzz7l7o Louvre ha sido una fortaleza medieval, un castillo, un palacio y desde hace más de dos siglos un museo. Getty Images

Fuentes del Ministerio advirtieron al diario Le Figaro que un cierre prolongado tendría un fuerte impacto económico —estimado en unos 400.000 euros diarios— y simbólico para la institución.

El Louvre acumula en las últimas semanas varios episodios críticos. A fines de noviembre, una avería en tuberías provocó una inundación que dañó cientos de libros antiguos en la biblioteca de antigüedades. Días antes, se cerraron oficinas y una galería de antigüedades griegas por problemas estructurales.

La mayor controversia, sin embargo, fue el robo del 19 de octubre, cuando un grupo de ladrones sustrajo joyas de la corona francesa de la Galería de Apolo. Aunque los sospechosos fueron detenidos, las piezas siguen desaparecidas.

Fuente: NA