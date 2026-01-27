Tormenta invernal en Estados Unidos: al menos 30 muertos, frío extremo y cientos de miles sin electricidad
Una histórica tormenta invernal golpeó gran parte de Estados Unidos y dejó al menos 30 personas muertas.
Al menos 30 personas murieron como consecuencia de una intensa tormenta invernal que afectó a gran parte de Estados Unidos desde el fin de semana y se intensificó el lunes, provocando nevadas récord, acumulación de hielo, cortes masivos de energía y serias interrupciones en el transporte.
Trágica y severa tormenta invernal
En varias regiones, la acumulación de nieve superó los 30 centímetros y alcanzó hasta 50 centímetros al norte de Pittsburgh, donde además se registraron sensaciones térmicas de hasta –31 °C. El organismo advirtió que el frío extremo persistirá durante los próximos días debido al ingreso de una nueva masa de aire ártico y no descartó la llegada de otra tormenta invernal en la costa este durante el próximo fin de semana.
Las consecuencias fueron especialmente severas en el sur del país. Más de 690.000 personas permanecieron sin suministro eléctrico el lunes por la tarde, según datos de poweroutage.com. El hielo acumulado provocó la caída de árboles y tendidos eléctricos, dejando aisladas amplias zonas del norte de Misisipi y sectores de Tennessee. En Misisipi, las autoridades calificaron el evento como la peor tormenta de hielo desde 1994 y habilitaron refugios de emergencia con mantas, agua potable y generadores eléctricos.
El temporal también generó un fuerte impacto en el transporte aéreo y terrestre. Más de 8.000 vuelos fueron cancelados y 11.000 demorados el lunes en todo el país, según flightaware.com. Además, se registraron cierres de rutas, suspensión de clases y severas complicaciones en el tránsito.
Nevada histórica en Nueva York
En el noreste, Nueva York vivió su jornada más nevada en años, con acumulaciones que oscilaron entre 20 y 38 centímetros, afectando la movilidad urbana y los servicios públicos.
El impacto del temporal quedó reflejado en las muertes reportadas en distintos estados. Dos personas murieron tras ser arrolladas por quitanieves en Massachusetts y Ohio; se registraron accidentes fatales en trineos en Arkansas y Texas; y en Kansas fue hallado el cuerpo de una mujer cubierto de nieve, quien había sido vista por última vez al salir de un bar. En Nueva York, las autoridades informaron que al menos ocho personas fallecieron en la vía pública durante el fin de semana, aunque las causas aún están bajo investigación.
Asimismo, se confirmaron cuatro muertes en Tennessee, tres en Luisiana y Pensilvania, dos en Misisipi y una en Nueva Jersey. Las autoridades continúan evaluando los daños y reiteraron las recomendaciones a la población ante la persistencia del frío extremo y las condiciones climáticas adversas.