TikTok te está rastreando incluso si no usas la aplicación. Te explicamos cómo evitarlo

TikTok está ampliando su imperio de recolección de datos y aunque evitar usar la aplicación no te protegerá, hay algunas medidas sencillas que pueden mantenerte a salvo.

No es una sorpresa que TikTok realiza un seguimiento de todo lo que haces en su aplicación. Lo que resulta menos obvio es cómo la empresa te sigue en otras partes de internet que no tienen nada que ver con TikTok. De hecho, la empresa recopila información sensible y potencialmente embarazosa sobre ti, incluso si nunca has utilizado la aplicación.

Durante la última semana, he visto cómo algunos sitios web enviaban a TikTok datos sobre diagnósticos de cáncer, fertilidad e incluso crisis de salud mental. Es parte de un imperio de rastreo que se extiende mucho más allá de la plataforma de redes sociales.

Y ahora, gracias a un nuevo conjunto de funciones, TikTok está listo para ampliar su red y ver aún más detalles sobre tu vida. El cambio se produce pocas semanas después de la venta de las operaciones de TikTok en Estados Unidos a un grupo de empresas vinculadas al presidente estadounidense Donald Trump.

Dicho acuerdo ha suscitado nuevas preocupaciones sobre la privacidad por parte de algunos expertos en derechos humanos y usuarios, aunque TikTok afirma que cuenta con directrices transparentes sobre cómo responde a las solicitudes de datos del gobierno.

Afortunadamente, esta es una historia sobre privacidad que puede tener un final positivo. Con unos sencillos pasos que te compartiré luego de explicarte en detalle lo que ocurre, podrás evitar que TikTok tenga acceso a tu información.

¿Cuál es el problema?

El problema se centra en los importantes cambios introducidos en el "píxel" de TikTok, una herramienta de seguimiento que utilizan las empresas para supervisar tu comportamiento en línea. Pedí a una empresa de ciberseguridad llamada Disconnect que lo analizara. Descubrieron que el píxel actualizado de TikTok recopila información de formas inusuales en comparación con sus competidores.

TikTok afirma que sus usuarios están informados sobre sus prácticas de datos en las políticas de privacidad y notificaciones en algunos casos. La empresa también afirma que ofrece a los usuarios ajustes de privacidad para que puedan controlar sus datos.

"TikTok empodera a los usuarios con información transparente sobre sus prácticas de privacidad y les ofrece múltiples herramientas para personalizar su experiencia", afirma un portavoz de la aplicación. "Los píxeles publicitarios son un estándar del sector y se utilizan ampliamente en las plataformas sociales y mediáticas, incluida la BBC".

Sin embargo, es posible que la mayoría de las personas no se den cuenta de que TikTok almacena datos sobre ellas, incluso si nunca han utilizado la plataforma de redes sociales.

"Es extremadamente invasivo", afirma Patrick Jackson, director de tecnología de Disconnect. "Este intercambio de datos ampliado, cuando se analiza el código real del píxel, muestra cosas que parecen realmente malas".

Getty Images

Un rastreador invisible

Los píxeles de rastreo no son nada nuevo. Durante años, las empresas que gestionan redes publicitarias, entre ellas Google, Meta y cientos más, los han utilizado para espiar lo que hacen los usuarios en la web.

Son imágenes invisibles del tamaño de un píxel de la pantalla que se cargan en segundo plano en un sitio web y están repletas de tecnología para la recopilación de datos. Están por todas partes y te vigilan constantemente. Así es como funciona:

TikTok, por ejemplo, anima a las empresas a colocar píxeles en sus sitios web para ayudar al gigante de las redes sociales a recopilar más datos. Supongamos que tengo una tienda de zapatos online. Si utilizo un píxel, TikTok puede recopilar muchos datos sobre mis clientes para mostrarles anuncios personalizados. Además, ayuda a TikTok a averiguar si las personas que ven esos anuncios de zapatos terminan comprando. De esa manera, sé que los anuncios por los que pagué están funcionando y tal vez pague por más.

Y aquí es importante hacer un paréntesis para aclarar que, al igual que la mayoría de las organizaciones de noticias, la BBC utiliza herramientas de análisis y comparte datos con socios publicitarios de acuerdo con nuestra política de privacidad. La BBC no utiliza píxeles de seguimiento de TikTok en su sitio web ni coloca píxeles publicitarios en sitios de terceros.

Ahora, cuando se trata de datos de una zapatería, la información puede ser inocua. Pero llevo años informando sobre la recopilación de datos de TikTok y los píxeles pueden recopilar información extremadamente personal.

Por ejemplo, la semana pasada visité el sitio web de un grupo de apoyo para enfermos de cáncer. Según Disconnect, cuando hice clic en un botón de un formulario que indicaba que era paciente de cáncer o sobreviviente, el sitio web envió a TikTok mi dirección de correo electrónico junto con esos datos. Una empresa dedicada a la salud femenina envió datos a TikTok cuando consulté pruebas de fertilidad. Una organización de salud mental envió un ping a TikTok cuando indiqué que estaba buscando un terapeuta para casos de crisis. Los sitios web que utilizan píxeles envían datos sobre cada uno de los visitantes, por lo que no importa si no tienes una cuenta en TikTok.

Un portavoz de TikTok afirma, en esencia, que esto no es responsabilidad de TikTok. Dicen que los sitios web están obligados a cumplir las leyes de privacidad e informar sobre sus prácticas en materia de datos. TikTok afirma que los sitios web tienen prohibido compartir cierto tipo de información sensible, como los datos sanitarios. Y la empresa afirma que toma medidas proactivas para alertar a los sitios web que comparten cualquier contenido inapropiado.

Serenity Strull/ BBC Muchos de los sitios web más importantes del mundo tienen rastreadores de píxeles que envían datos a las grandes empresas tecnológicas.

Si te preocupan estos sitios web individuales, no estás entendiendo el problema. Los críticos dicen que el problema es que las grandes empresas tecnológicas como TikTok siguen cada vez más todo lo que haces en internet. Según DuckDuckGo, una empresa dedicada a la privacidad, TikTok tiene rastreadores en el 5% de los sitios web más importantes del mundo. Esa cifra ha crecido de forma constante, aunque no es nada en comparación con Google, que tiene rastreadores en casi el 72% de los sitios web más importantes, y Meta, con alrededor del 21%.

"Esta es, textualmente, la estrategia que Google y Meta han utilizado a lo largo de los años", afirma Peter Dolanjski, director ejecutivo de producto de DuckDuckGo. Empezaron recopilando pequeñas cantidades de datos y los convirtieron en un imperio que tiene una visibilidad masiva de tu vida cotidiana, afirma.

Todos estos datos podrían significar que veas anuncios más personalizados, lo que podría gustarte. Pero estos registros detallados de tu vida personal no existirían si las empresas tecnológicas no te estuvieran vigilando, y eso te expone a todo tipo de riesgos, afirma Dolanjski.

"Los algoritmos pueden utilizar estos datos para explotarte", afirma. "Podrían coaccionarte para que compres algo, podrían utilizarse en campañas políticas o podrían dar lugar a discriminación de precios". Los datos publicitarios se han utilizado con todo tipo de fines perjudiciales, desde presuntas violaciones de los derechos civiles hasta discriminación sexual.

Getty Images

El imperio de datos de TikTok

El píxel de TikTok tiene años, pero acaba de sufrir algunos cambios importantes. El 22 de enero de 2026, cuando la operación de TikTok en EE.UU. cambió oficialmente de manos, los usuarios tuvieron que aceptar un nuevo conjunto de prácticas de recopilación de datos. Esto incluye una nueva red publicitaria que TikTok utilizará para mostrar anuncios dirigidos en los sitios web de otras personas. Para facilitar ese nuevo sistema publicitario, TikTok actualizó su píxel.

En el pasado, el píxel de TikTok básicamente solo informaba a las empresas si sus anuncios generaban ventas en la propia aplicación. Ahora, el píxel ayudará a las empresas a seguir a los usuarios que ven un anuncio cuando salen de TikTok y realizan una compra en otro lugar.

Probablemente, eso signifique que más empresas comprarán anuncios en TikTok y que el píxel aparecerá en más lugares, según explica Arielle García, directora de operaciones de Check My Ads, un grupo de vigilancia de la publicidad digital.

En otras palabras, el imperio de seguimiento de TikTok está destinado a expandirse. "Estas herramientas hacen que la plataforma sea más atractiva para los anunciantes, que es en última instancia cómo crecen las plataformas publicitarias", agrega García.

Disconnect descubrió que el píxel de TikTok ahora recopila más información que nunca, interceptando automáticamente los datos que los sitios web envían a Google. Los expertos le dijeron a la BBC que esto es inusualmente invasivo. "Están capturando esos datos silenciosamente sin que el propietario del sitio comparta explícitamente esa información con TikTok", dice Jackson, y eso significa que los sitios web podrían enviar involuntariamente a TikTok incluso más datos de los que pretenden.

TikTok no está de acuerdo. Un portavoz afirma que TikTok es claro sobre los datos que recopila el píxel, y que las empresas pueden configurar sus sitios web de forma diferente si no quieren que TikTok vea lo que envían a Google. (Google no respondió a una solicitud de comentarios).

TikTok también tiene algunos controles de privacidad que puedes utilizar. Los usuarios pueden "borrar" los datos que TikTok recopila con píxeles mediante una configuración en la aplicación. Las personas que no tienen una cuenta pueden pedir a TikTok que elimine cualquier dato que tenga sobre ellas.

Pero si quieres detener la recopilación de datos antes de que se produzca, necesitas tomar medidas adicionales.

Getty Images

¿Cómo protegerte?

Hay buenas y malas noticias. Empecemos por las buenas.

¿La mejor opción? Utilizar un navegador web más privado. Sé que cambiar puede parecer una molestia, pero importar los marcadores es muy fácil. Te sugiero que lo intentes.

Alrededor del 71% de las personas utilizan Google Chrome que, según investigaciones académicas preliminares, filtra más información que muchos de sus competidores. Los expertos en privacidad suelen recomendar los navegadores DuckDuckGo y Brave, que están diseñados específicamente para proteger los datos. Firefox y Safari se consideran mejores opciones que Chrome, aunque son menos estrictos en cuanto a la privacidad por defecto.

Si cambiar de navegador te parece demasiado, puedes instalar una extensión que bloquee estos rastreadores. Yo consulté a Disconnect y DuckDuckGo para este artículo porque ambos hacen bloqueadores de rastreadores, pero hay otras opciones, como Privacy Badger y Ghostery.

Algunos bloqueadores de anuncios también bloquean la recolección de datos, como AdBlock Plus y uBlock Origin. DuckDuckGo tiene una tabla que compara cuáles son los mejores bloqueadores de anuncios. Simplemente no instales extensiones de navegador que no estén recomendadas por fuentes fiables. Es como instalar una aplicación. Algunas son arriesgadas.

Ahora las malas noticias.

Seguir estos dos pasos bloqueará el píxel de TikTok y muchas otras invasiones de la privacidad. Pero no voy a fingir que tus problemas con los datos están resueltos.

Hay muchas otras formas en que las empresas comparten datos con TikTok, Google, Meta y otras empresas de publicidad. Las empresas recopilan datos sobre ti y los envían directamente a los gigantes tecnológicos desde sus propios servidores, por ejemplo.

"Es una caja negra, no puedo decirte con qué frecuencia se utiliza porque todo ocurre entre bastidores", afirma Dolanjski. "Es mucho más difícil protegerse de eso. Tu única defensa real es no utilizar la misma información personal en diferentes servicios", de modo que sea más difícil relacionar lo que haces en diferentes partes de internet.

La verdadera solución es mejorar las leyes de privacidad, afirma García, de Check My Ads. "Este no es un problema limitado a una sola plataforma. Se trata de una cuestión más amplia relacionada con el ecosistema de la tecnología publicitaria que, en última instancia, debe abordarse mediante una regulación más estricta", afirma. "Lo único que realmente va a cambiar esto es que la gente haga oír su voz ante los legisladores y deje claro que la privacidad es algo que realmente les preocupa".

BBC

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC