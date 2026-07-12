Tensión en el estrecho de Ormuz: Estados Unidos lanzó nuevos ataques aéreos en el sur de Irán

Estos nuevos bombardeos profundizan la crisis en una de las rutas marítimas e hidrocarburíferas más importantes del planeta.

La tensión geopolítica en Medio Oriente volvió a escalar de forma drástica. Durante las primeras horas de este lunes (hora de Oriente), múltiples explosiones fueron escuchadas en las ciudades portuarias de Sirik, Bandar Abbas y Jask, todas ubicadas en la estratégica provincia de Hormozgán, en el sur de Irán, según informó el medio estatal iraní Press TV.

Minutos después de reportarse las detonaciones, el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) confirmó la autoría de los bombardeos a través de una publicación en la red social X. El organismo militar argumentó que sus fuerzas ejecutaron “más ataques contra Irán para seguir deteriorando su habilidad para atacar a marineros civiles y a buques comerciales que transitan libremente por el estrecho de Ormuz”.

Infraestructura afectada y reportes desde el terreno Los primeros informes provenientes de la región indican que las acciones militares estuvieron dirigidas a puntos específicos de la costa iraní. De acuerdo con Press TV, una torre de telecomunicaciones cerca de Sirik fue impactada, siendo el mismo sitio que ya había sido blanco de incursiones aliadas en el pasado.

A pesar de la magnitud de las explosiones en las tres ciudades portuarias, la oficina del gobernador provincial, citada por los medios locales, indicó que hasta el momento no se ha informado de víctimas civiles en las zonas afectadas.

Crisis en el estrecho de Ormuz y el fracaso de los acuerdos EFE Estos nuevos bombardeos profundizan la crisis en una de las rutas marítimas e hidrocarburíferas más importantes del planeta. Apenas este domingo, Estados Unidos e Irán habían protagonizado otro fuerte intercambio de ataques vinculados a la seguridad de la navegación en la región.