"Más importante que decenas de bombas atómicas": Irán fue tajante sobre la importancia del estrecho de Ormuz

Mohsen Rezai, asesor militar del líder supremo iraní y exjefe de los Guardianes de la Revolución, aseguró este domingo que el control del estrecho de Ormuz —epicentro de la escalada con Estados Unidos— pesa más para Irán que su propio programa nuclear.

"Este paso estratégico es más importante que decenas de bombas atómicas, y la República Islámica de Irán lo protegerá", afirmó, según lo citó la agencia Isna.

Las palabras de Rezai llegan en medio de las sospechas que Estados Unidos, Israel y las potencias occidentales mantienen sobre el carácter militar del programa nuclear iraní. Teherán rechaza esas acusaciones y sostiene que solo busca desarrollar energía atómica con fines civiles.

Al ubicar la soberanía sobre Ormuz por encima de la pulseada nuclear, el asesor —una figura de peso dentro del aparato militar y de seguridad— envió también un mensaje puertas adentro: la vía marítima es innegociable, incluso más que el tema que más desgaste internacional le genera al régimen.

El énfasis no es casual. Por el estrecho circula, en condiciones normales, cerca del 20% del comercio mundial de hidrocarburos, lo que convierte a ese corredor en una de las principales herramientas de presión que Irán tiene frente a Washington. Controlar su tránsito equivale a tener la mano sobre una de las arterias energéticas más sensibles del planeta.

Las declaraciones se produjeron horas después de que Irán anunciara el cierre de Ormuz "hasta nuevo aviso", tras disparar misiles y drones contra varios países del Golfo que alojan bases estadounidenses, entre ellos Jordania, Kuwait, Catar y Baréin.

Teherán habilitó un único corredor de navegación, pegado a sus costas, y descartó regresar al libre tránsito que regía antes del conflicto. "No se permitirá que ningún buque lo atraviese", advirtieron los Guardianes de la Revolución.

La fuerza iraní reivindicó, además, un ataque contra instalaciones de apoyo logístico de portaaviones estadounidenses en el puerto omaní de Duqm, una ofensiva que el gobierno de Omán condenó "con la máxima firmeza".