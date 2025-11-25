Tensión en el Caribe: aviones militares de EE.UU. sobrevolaron la zona entre Venezuela y Curazao

El despliegue aéreo coincide con la decisión de Estados Unidos de declarar terrorista al Cartel de los Soles.

Varios aviones militares de Estados Unidos realizaron este lunes un sobrevuelo en las aguas del Caribe, entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao —separadas por unos 65 kilómetros—, según datos registrados por la plataforma de rastreo FlightRadar24.

El movimiento aéreo coincide con el día en que Washington hizo oficial la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, una red de narcotráfico que las autoridades estadounidenses atribuyen al entorno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. En la operación participaron al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y un E-2, aeronave de alerta temprana y control de operaciones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/flightradar24/status/1993080261060292644&partner=&hide_thread=false Topping our most tracked flights list at the moment, multiple US military aircraft, including B-52, F/A-18, and E-2 aircraft off the coast of Venezuela. All are operating with active Mode S transponders and tracked via MLAT (coverage will be variable). https://t.co/V1PzbDRTRJ pic.twitter.com/lcFqWyWinL — Flightradar24 (@flightradar24) November 24, 2025 El sobrevuelo se produjo además en un contexto de creciente inestabilidad aérea. Luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) instara el sábado a “extremar la precaución” al atravesar el espacio venezolano, aerolíneas internacionales comenzaron a cancelar sus servicios. Desde entonces, al menos 22 vuelos programados desde Caracas fueron suspendidos, señaló la agencia de noticias EFE.

Escalada diplomática y despliegue regional Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos atraviesan uno de sus momentos más críticos, impulsadas por el inédito despliegue militar estadounidense en el Caribe, bajo el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico en la región.