Taipei 101: el reto más difícil para Alex Honnold, el mejor escalador del mundo, por Netflix

El reconocido escalador estadounidense Alex Honnold buscó una de las hazañas más esperadas del mundo del deporte y el entretenimiento: escalar sin cuerdas ni arneses el icónico rascacielos Taipei 101, de 508 metros y 101 pisos, en un intento transmitido en vivo por Netflix .

La transmisión se realiza en la noche del sábado en varios países de Latinoamérica, incluyendo Argentina a las 22:00 (hora local), mientras que en España será en la madrugada del domingo 25 de enero a las 02:00. Para observar el ascenso completo, los espectadores deben acceder a Netflix con una suscripción activa desde cualquier dispositivo compatible.

La misión es transmitida en streaming para todo el mundo, y ya empezó el debate sobre este espectáculo deportivo de alto presupuesto con el riesgo de vida real en la pantalla.

"Es la combinación perfecta entre ingeniería humana y capacidad física extrema ", remarcaron desde la producción que tiene a un panel de expertos que analiza cada tramo de la aventura.

Las características del Taipéi 101

El Taipéi 101 es un rascacielos ubicado en Taipéi, Taiwán, que tiene 1056 plantas -101 sobre el nivel del suelo y 5 en el subsuelo- y que tiene una altura de 508 metros. Fue el edificio más alto del mundo entre 2003 y 2009, y es un símbolo de la modernización y la herencia cultural.

Entre sus características, el edificio está hecho de cristales y acero, muy diferentes a la roca natural. A cientos de metros de altura, las ráfagas de viento de la isla suelen ser implacables. Otro dato a tener en cuenta es el factor psicológico, ya que el deportista estará rodeado de cámaras y drones para que millones de usuarios lo miren en tiempo real.