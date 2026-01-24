Estados Unidos bajo nieve: las impactantes imágenes de la tormenta invernal

Desde este viernes, gran parte del territorio de los Estados Unidos sufre una feroz tormenta invernal que afecta a más de 160 millones de personas. Según se informó, las temperaturas estimadas podrían estar por debajo de los -46 °C (-50 °F).

La tormenta se extendería 3.200 kilómetros desde la zona entre Arizona y Nuevo México hasta el sur de Maine, en el este y nordeste de Estados Unidos. De esta manera, aproximadamente la mitad de la población del país se verá afectada por este fenómeno meteorológico, que interrumpirá el transporte terrestre, los vuelos y los negocios en cientos de comunidades y ciudades importantes. Las autoridades confirmaron que hubo tres muertos en las últimas horas.