Ya se siente en Estados Unidos la feroz tormenta de nieve que paraliza el transporte y los vuelos

Al menos 172 millones de personas se encuentran bajo alerta desde hoy viernes por una tormenta potencialmente catastrófica que se extenderá 3.200 kilómetros desde la zona entre Arizona y Nuevo México hasta el sur de Maine, en el este y nordeste de Estados Unidos , con temperaturas que podrían llegar a los 30 grados bajo cero.

Aproximadamente la mitad de la población de Estados Unidos se verá seriamente afectada por el fenómeno meteorológico que interrumpirá el transporte terrestre, los vuelos y los negocios en cientos de comunidades y ciudades importantes.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos dijo que se esperan “fuertes nevadas generalizadas, aguanieve y lluvia helada” en el este y nordeste del país a partir de hoy y durante el fin de semana, reportó la cadena NBC.

Las aerolíneas continúan cancelando vuelos previstos para este sábado ante la previsión de la fuerte tormenta invernal. Según FlightAware, hasta el momento se han cancelado más de 1.500 vuelos para mañana, reportó la cadena CNN. El sitio web muestra que Dallas es una de las ciudades más afectadas por las cancelaciones preventivas.

Al menos una docena de estados ya están declarando emergencias ante el amenazante pronóstico de hielo, nieve y aguanieve. Entre ellos se encuentran Alabama, Arkansas, Georgia, Luisiana, Maryland, Misisipi, Misuri, Nueva York, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia, según NBC.

La tormenta se formará este viernes en las llanuras, y durante la noche se producirán fuertes nevadas y hielo en Kansas, Oklahoma y el norte de Texas. Una enorme franja de hielo y nieve se extenderá desde el Panhandle de Texas hasta el este de Virginia y Carolina del Norte este sábado.

tiempo-tormenta-eeuu Las tormentas podrían hacer descender la temperatura a -30º

El domingo, las tormentas de hielo continuarán en las Carolinas y el Atlántico Medio, mientras fuertes nevadas afectarán el Medio Oeste, el Noreste y Nueva Inglaterra.

Las fuertes nevadas terminarán en las ciudades al sur de Nueva York el lunes, pero en Nueva Inglaterra continuarán hasta las horas de la tarde.

Se aguarda una posible sensación térmica de menos 30 grados en Chicago, menos 26 en Nebraska y menos 10 en el centro de Ohio.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró el estado de emergencia y advirtió que la tormenta del fin de semana podría traer “una combinación muy peligrosa de fuertes nevadas y temperaturas extremadamente frías”.

Hochul declaró una emergencia en todo Nueva York, diciendo que permitiría al estado trabajar más de cerca con los gobiernos locales y desplegar recursos estatales.

“Esto garantizará que todos nuestros socios y agencias locales tengan los recursos que necesitan para mantener a los neoyorquinos seguros y superar este evento meteorológico”, dijo en una conferencia de prensa esta mañana.

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, consideró la tormenta entrante como “la nevada más grande que hemos visto en mucho tiempo”, y señaló que se espera que el área reciba al menos 9 pulgadas de nieve.

Debido a eso, Bowser declaró una emergencia por nieve y un estado de emergencia en la capital estadounidense. Dijo que ha solicitado apoyo a la Guardia Nacional de DC para que los servicios de emergencia puedan moverse más fácilmente por la ciudad.

El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, instó a los residentes a mantener a sus mascotas dentro de casa y a vigilar a sus vecinos vulnerables. Ayer, Johnson indicó que se debe mantener el agua goteando para evitar que las tuberías se congelen. Las escuelas públicas cerraron hoy debido al mal tiempo.

“A estas temperaturas, el congelamiento puede desarrollarse en la piel expuesta en tan sólo 10 minutos”, dijo Johnson.

La ciudad de Filadelfia declaró emergencia por nieve a partir de las 9:00 a. m. de mañana, anunció la alcaldesa Cherelle Parker. La medida permanecerá vigente hasta que mejoren las condiciones de las carreteras.

El pronóstico muestra fuertes nevadas que comenzarán en el noreste a primera hora del domingo, algo que ella llamó una “gran tormenta invernal”.

Pronóstico del tiempo en las principales ciudades

Washington DC: la nieve comenzará alrededor de las 6 de este sábado, y luego se producirá una mezcla de aguanieve y nieve desde las 6 del domingo hasta las 6 del lunes. La cantidad de aguanieve y lluvia helada mezclada determinará la cantidad de nieve; una mayor mezcla resultará en totales de nieve más bajos. Se esperan de 6 a 10 pulgadas de nieve, así como hasta 0.1 pulgada de hielo.

Nueva York: la nevada ligera comienza alrededor de la 1 del domingo y permanece prácticamente nula hasta las 6 del lunes. Podría haber aguanieve entre finales del domingo y principios del lunes. Un período más prolongado reducirá la cantidad de nieve. Se esperan entre 20 y 35 cm de nieve y una capa de hielo.

Boston: a nieve comenzará alrededor de las 8 del domingo y continuará hasta la mañana del martes. Es probable que la precipitación siga siendo nieve pura. Se esperan entre 25 y 40 cm de nieve. No se pronostica hielo, pero el frío será peligroso.

Dallas: la lluvia se convertirá en aguanieve y aguanieve helada alrededor de las 20 de este viernes. La lluvia helada y el aguanieve caerán desde la medianoche hasta las 11 del domingo. El período más intenso de precipitaciones invernales durará desde la 1 de este sábado hasta las 5 del domingo. Se esperan de 2,5 a 7,6 cm de nieve y de 6,3 a 12,7 cm de hielo.

Memphis, Tennessee: la nieve comenzará alrededor de la medianoche de este sábado, y luego se convertirá en una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia helada a las 5 de este sábado, que durará hasta las 17 del domingo. Se esperan de 2,5 a 7,6 cm de nieve y hasta 6,35 cm de hielo.

Atlanta: lluvia de 12 a 00 del sábado, luego lluvia helada durante la noche hasta el domingo de 1 a 8, antes de volver a llover alrededor del mediodía del domingo. No se espera nieve, pero es probable que se formen hasta 0.5 cm de hielo.

Suba en el precio del gas

Mientras tanto, los precios del gas natural se dispararon más del 60 % a medida que se acercaba la tormenta invernal. Sólo el viernes el incremento en el valor del registró un alza del 2 %.

El gas natural es una de las fuentes de calefacción más comunes para los hogares residenciales en Estados Unidos.