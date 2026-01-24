El ICE mató a tiros a un hombre en Minneapolis: es el segundo caso en un mes

Agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE ) de los Estados Unidos mataron a tiros a un hombre en la ciudad de Minneapolis este sábado. El hecho ocurrió a menos de un mes de la muerte de Renee Nicole Good, quien fue acribillada durante un operativo similar.

De acuerdo lo informado por el jefe de la Policía de Minneapolis , Brian O’Hara, la víctima era un hombre blanco de 37 años, residente de la ciudad, que no registraba antecedentes relevantes con las fuerzas de seguridad.

En su cuenta de X, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), dijo que el ICE estaba realizando una operación en Minneapolis "contra un extranjero ilegal buscado por agresión violenta". De acuerdo a sus declaraciones, en ese momento "un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 mm".

"Los agentes intentaron desarmar al sospechoso, pero este se resistió violentamente. Temiendo por su vida y la de sus compañeros, un agente disparó para defenderse. Los médicos presentes en el lugar le brindaron asistencia médica de inmediato, pero fue declarado muerto en el lugar", continuó el organismo.

Asimismo, agregó que "el sospechoso también tenía dos cargadores y ninguna identificación; esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden". En el posteo se añadió la foto de la supuesta pistola que tenía el hombre.

Por otro lado, el el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, también utilizó la red X para repudiar lo sucedido. “Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro tiroteo horrible perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Que retiren de Minnesota a los miles de agentes violentos y sin entrenamiento. ¡Ahora mismo!”, escribió.

Es el segundo caso de asesinato del ICE en menos de un mes

El martes 6 de enero, un agente del ICE mató a tiros a Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, en medio de un operativo de control migratorio. A raíz del suceso, se realizaron multiples protestas en el estado de Minnesota.

Los vídeos que se difundieron en las redes sociales muestran al vehículo en el que viajaba la mujer, que bloqueaba parcialmente una calle en el momento en que se aproximan los agentes migratorios. Los oficiales trataron de abrir la puerta de la conductora, que aparentemente intento huir acelerando a la derecha.

Agentes de ICE asesinaron a una mujer

En ese momento, uno de los agentes, que trataba de bloquear el paso del vehículo, responde con varios disparos hacia el asiento de la conductora, cuyo auto acaba fuera de control y empotrado contra otro que se encontraba estacionado.