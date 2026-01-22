Nuevo escándalo del ICE: detuvieron a un nene de 5 años en un operativo y lo usaron de carnada

ICE detuvo a un nene de 5 años y a su padre en Minneapolis durante un operativo. El caso generó polémica tras revelarse que el menor fue utilizado como cebo.

El nene fue detenido junto a su padre y ya fueron enviados a un centro de detención en Texas.

En medio de los fuertes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Minneapolis, donde hace algunos días asesinaron a una mujer, agentes migratorios detuvieron a un nene de 5 años y a su padre cuando regresaban de la escuela. Además, detuvieron a otros cuatro chicos del distrito escolar.

Estas intervenciones de ICE continúan generando mucho debate y polémica, aún más luego de la viralización de la imagen del pequeño Liam Santos detenido por un agente migratorio, donde incluso luego se conoció que fue usado de cebo, ya que los agentes le dijeron que toque la puerta de su casa para saber si había alguna otra persona en su hogar.

La detención se produjo instantes después de que el pequeño llegara a su casa desde la escuela. Allí fue bajado del vehículo y luego usado de cebo para intentar buscar más personas de su familia. Además, ya fue trasladado a Texas junto a su padre, a un centro de detención de inmigrantes.

El nene de 5 años detenido por ICE Según explicó el superintendente del distrito escolar de Columbia Heights, un suburbio de Minneapolis, durante una conferencia de prensa comentó que la familia del pequeño se encontraba fuera de la casa al momento de su detención.